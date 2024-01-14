إكسبو 2023 الدوحة تطلق منطقة المشجعين لعرض مباريات كأس آسيا 2023

(MENAFN
- Portland Communications) يسرنا في إكسبو 2023 الدوحة الإعلان عن افتتاح منطقة المشجعين في الإكسبو، وهي مساحة مخصصة داخل المنطقة الثقافية في حديقة البدع. تهدف هذه المبادرة الابتكارية إلى جمع عشاق كرة القدم من خلال بث مباريات كأس آسيا 2023 طوال فترة البطولة، لتقديم تجربة مثيرة للمشجعين والزوار على حد سواء.
ستكون منطقة المشجعين في إكسبو 2023 الدوحة، التي ستفتح أبوابها في 12 يناير 2024، الوجهة الأمثل لعشاق كرة القدم للالتقاء معاً على حب هذه الرياضة، والتفاعل مع فرقهم المفضلة، والاستمتاع بأجواء المباريات المثيرة. ستكون المنطقة مفتوحة من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 11 مساءً، مما يضمن الوقت الكافي لزوار المكان لمتابعة الأحداث مباشرة على الشاشات الكبيرة.
وقد عبّرت السيدة هيفاء العتيبي، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في إكسبو 2023 الدوحة، عن حماستها لافتتاح منطقة المشجعين في الإكسبو، مشيرة إلى أن "إكسبو 2023 الدوحة ملتزم بخلق بيئة شاملة وجذابة لجميع الزوار. تجسد منطقة المشجعين في إكسبو، التي تبث مباريات كأس آسيا، التفاني الذي ينطوي عليه توفير تجربة متنوعة وجذابة للمشجعين، بما يبرز التقاطع الكبير بين الرياضة والثقافة."
سيكون الوصول إلى منطقة المشجعين في إكسبو 2023 الدوحة متاحاً للجميع، مما يضمن أن يتمتع الجمهور بجميع أطيافه بالاحتفالات بطريقة حيوية وترحيبية. وتضفي المنطقة الثقافية في الإكسبو، في حديقة البدع، طبقة إضافية من الثراء الثقافي لتجربة الزوار، مما يتيح المساحة الكافية والفريدة للاحتفال بكرة القدم.
يمكن لزوار منطقة المشجعين في إكسبو 2023 الدوحة التطلع إلى مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تعزز تجربتهم العامة، بالإضافة إلى مشاهدة المباريات المثيرة التي ستتم بثها على الشاشات الكبيرة. يدعو إكسبو 2023 الدوحة الجميع للمشاركة في الاحتفال بكرة القدم والثقافة والمجتمع في منطقة المشجعين في إكسبو.
لا تفوتوا فرصة الإثارة هذه – وانضموا إلينا في افتتاح منطقة المشجعين في إكسبو 2023 الدوحة في 12 يناير 2024. كونوا جزءاً من الإثارة، حيث نجلب لكم مباريات كأس آسيا إلى قلب إكسبو 2023 الدوحة.
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نبذة عن إكسبو 2023 الدوحة:
إكسبو 2023 الدوحة هو أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت إشراف وتنظيم وزارة البلدية، وذلك تبعاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في صميم مهمتها.
ينطلق إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023 ويستمر 179 يوماً حتى 28 مارس 2024 ويسعى إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر على أن يوفر لهم فرصة الاطلاع على الحدائق المنسقة وحضور جلسات نقاشية ومؤتمرات، بالإضافة إلى العروض الحية، والاستمتاع بالفنون وابتكارات الطهي في المساحة المخصصة في حديقة البدع التي تمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع وتطل على المياه الفيروزية للخليج العربي.
وبرعاية المركز الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، يستقطب إكسبو 2023 الزوار والمنظمين من 80 دولة من حول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الوطنية والدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية ونخبة من المسؤولين (المحليين والإقليميين والدوليين) والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية، والرعاة، والشركاء، والموردين، ووسائل الإعلام (المحلية والإقليمية والدولية) والزوار المحليين والإقليميين والدوليين.
ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" ويهدف إلى تشجيع الابتكارات المستدامة والحدّ من التصحّر. وسيلهم الزوار للمشاركة في التغيير ضمن أربعة مواضيع أساسية هي:
• الزراعة الحديثة
• التكنولوجيا والابتكار
• الوعي البيئي
• الاستدامة
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