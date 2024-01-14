"أنيب" تعزز خدمات الرعاية الصحية للأفراد للمقيمين في دبي

(MENAFN
- Thedoersgroup) كشفت النابودة لخدمات الوساطة التأمينية "أنيب" التي تتميز بمنتجاتها المبتكرة التي ترتكز على خدمة المتعاملين، عن طرحها جُملة من عروض التأمين الصحي المخصصة للأفراد، وتأتي تلك الخطوة استجابةً للاحتياجات الصحية المتطورة لسكان إمارة دبي، والتي من المتوقع أن ترتفع أعدادهم بشكل كبير وفقاً لخطة أجندة دبي الاقتصادية 2030.
وتتفرد عروض التأمين الطبي الفردي لشركة "أنيب" بأنها مصممة لتقديم تغطية لا مثيل لها وضمان حصول المقيمين في دبي على خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة، أينما كانوا.
ويستهدف التوسع في محفظة العروض الطبية، كل من الموظفين الذين يعولون أسرهم بالإضافة إلى المستثمرين المقيمين في دبي في ظل ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، يجعل من الضروري اختيار التغطية الصحية المناسبة للعائلات وأفراد الأسرة.
وتشير التقديرات إلى أن عملية إيجاد التأمين المناسب يمكن أن يكون صعباً، حيث يتم بالفعل تغطية العديد من الموظفين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم. بالنسبة للأفراد والمستثمرين الذين يعولون عائلاتهم، فإن استكشاف أفضل خيارات التأمين الصحي أمراً شاقاً بسبب المصطلحات الفنية والحاجة إلى التمييز بين ما يتماشى بشكل أفضل مع احتياجاتهم المحددة.
وفي هذا السياق، يواصل قطاع التأمين الصحي في النمو، مع إلزام إمارتيْ أبوظبي ودبي لجميع حاملي تأشيرات الإقامة بالتأمين الصحي، وهي لائحة تشرف عليها بدقة كل من هيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي.
تتميز عروض التأمين المطورة بمجموعة من المزايا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. تغطية شاملة: توفر عروض التأمين الطبي الفردي من "أنيب" تغطية واسعة النطاق للعديد من النفقات الطبية، مما يضمن للمؤمن لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأفضل دون قلق.
2. خطط تأمينية حسب الطلب: إدراكًا لاحتياجات الرعاية الصحية المتنوعة للأفراد، توفر "أنيب" تأمينًا حسب الطلب من معظم شركات التأمين، مما يسمح للمؤمن عليهم بتكييف تغطيتهم على أساس الأولويات والمتطلبات الشخصية.
3. شبكة مقدمي الرعاية الصحية: توفر "أنيب" توفير شبكة من مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الطبية المرموقين في جميع أنحاء دبي، مما يسهل الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمستفيدين.
4. حلول الصحة الرقمية: تقوم "أنيب" بدمج حلول الصحة الرقمية لتبسيط عملية التأمين انسجاماً مع التطورات الرقمية، وتقديم تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للمؤمن لهم.
من المتوقع أن تشهد إمارة دبي طفرة سكانية ملموسة في ظل الخطط التنموية الواسعة التي أعلنتها الحكومة ومنها أجندة دبي الاقتصادية "D33"، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الكبرى والنشاط الاقتصادي المتزايد، بما في ذلك الطلاب ورواد الأعمال والمستثمرين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم، الذين يتوقون للاستفادة من بنيتها التحتية عالمية المستوى، واقتصادها المتجدد، ورعاية صحية فائقة، وعروض تعليمية متنوعة، وجودة حياة عالية.
تُلبي خدمات "أنيب" استراتيجيًا متطلبات الصحة والسلامة للأفراد في الإمارة وتقدم للعملاء مجموعة واسعة من شركات التأمين والشبكات المحلية والدولية. سواء كنت مديرًا ناشئًا يبدأ مسيرته المهنية أو مستثمر كبير يهدف إلى الإقامة في إمارة دبي التي تتميز بحيويتها ونشاطها، توفر لهم "أنيب" جميعاً رعاية شاملة على جميع المستويات.
إلى ذلك قالت غورفين سوري، نائب رئيس قسم التأمين الصحي في "أنيب"، متحدثة عن العروض الموسعة الجديدة والمخصصة للرعاية الشخصية الصحية: "بينما تواصل دبي تطورها وجذب مزيد من السكان، تلتزم "أنيب" بمواكبة التطورات الاقتصادية والتنموية وطرح عروض تحاكي تلك التغيرات المتسارعة. وأود التنويه إلى أن عروض التأمين الطبي الفردي المطورة التي طرحناها تعكس تفانينا في توفير حلول الرعاية الصحية الشاملة والمتاحة بسهولة. كما أننا حريصون على تصدر المشهد في مدينة عصرية تتحدى المستحيل، كما أننا نهدف إلى ضمان رفاهية كل فرد في هذا المجتمع النابض بالحياة."
تدعو "أنيب" المقيمين والوافدين بالإمارات العربية المتحدة لاستكشاف خطط التأمين الطبي الفردي المُطورة التي تضع ترسم معايير جديدة لتغطية الرعاية الصحية في المنطقة.
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