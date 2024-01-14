ارتفاع مبيعات بورشه بنسبة 11% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في العام 2023

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي. أعلنت بورشه عن تسليم 9,135 سيارة جديدة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند خلال العام 2023، ما يمثل نمواً في المبيعات بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالعام 2022 الذي حققت فيه الشركة زيادة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام 2021. وقد زاد عدد السيارات الجديدة المسلمة للعملاء منذ العام 2020 بنسبة 47 بالمائة.
وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح: "حققت بورشه نمواً كبيراً في منطقتنا خلال العام 2023 بفضل مجموعة السيارات الاستثنائية، إضافة إلى التزام وتفاني وكلائنا وموظفينا".
وأضاف: "نواصل جهودنا الكبيرة كفريق واحد من أجل تحقيق "أحلام" عملائنا. وقد كان عاماً حافلاً بالأحداث المشوقة وإطلاق السيارات الجديدة، حيث احتفلنا بمرور 75 عاماً من سيارات بورشه الرياضية".
كانت كاين مرة أخرى سيارة بورشه الأكثر مبيعاً في المنطقة، وذلك في العام الذي تم فيه إطلاق الجيل الجديد المحدث، كما كان هذا العام هو الأعلى في مبيعات تايكان، سيارة الصالون الرياضية الكهربائية بالكامل، والتي حققت نمواً بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
احتفالات مجتمع بورشه في العام 2023
استقطبت الدورة الثالثة لمهرجان "رموز بورشه" في دبي أكثر من 27,000 زائر في شهر نوفمبر الماضي، أي ما يقرب من ضعف عدد الزوار الذين حضروا دورة العام السابق. وشهد المهرجان العرض الأول على مستوى العالم لسيارة باناميرا الجديدة، إضافة إلى إحياء ذكرى "75 عاماً من سيارات بورشه الرياضية" و"60 عاماً من سيارة 911" الشهيرة.
وفي شهر سبتمبر، شهد معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر العرض الإقليمي الأول للسيارة التجريبية الفائقة ميشن X الكهربائية بالكامل والسيارة الرائعة 911 S/T.
إضافة إلى ذلك، تضمنت الأحداث التي أقيمت في جميع أنحاء المنطقة سلسلة من فعاليات "مهرجان الأحلام" احتفالاً بإنجازات بورشه لهذا العام، والتي تزامنت مع افتتاح العديد من المراكز وصالات العرض وتحديثها، بما في ذلك افتتاح خمس مراكز بورشه في الهند في أسبوع واحد.
وقال بروينل: "بعد انتهاء عام 2023 الحافل بالإنجازات، أمامنا عام آخر مشوق، حيث سيكون هناك العديد من عمليات إطلاق السيارات، بما في ذلك سيارتي مَكان وتايكان الكهربائيتين بالكامل، إضافة إلى افتتاح العديد من المراكز الجديدة في جميع أنحاء المنطقة".
واختتم بقوله: "سيكون عام 2024 عاماً "مشوقاً ومليئاً بالأحداث" حيث نواصل العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملاء بورشه، مع دعم وتمكين شركائنا ووكلائنا في جميع أنحاء المنطقة".
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