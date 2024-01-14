تهنئة اليابان للفائز في الانتخابات التايوانية تثير احتجاج الصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سفارة الصين في طوكيو، إن بكين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي بسبب قيام وزيرة خارجية اليابان بتهنئة لاي تشينغ تي بفوزه في انتخابات الرئاسة التايوانية.



يوم أمس ، ذكرت الخارجية اليابانية، أن وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا هنأت لاي تشينغدي على فوزه في انتخابات رئيس إدارة تايوان.

وأضافت السفارة الصينية في بيانها: "مثل هذه التصرفات، تشكل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا جديا لمبدأ الصين الواحدة. وتعرب الصين عن استيائها من هذا التصرف وتحتج عليه بشكل شديد. نحث اليابان بجدية على إعادة التفكير بعمق في تاريخ غزوها لتايوان، والتمسك بالالتزامات التي تعهدت بها بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال إشارات كاذبة إلى الانفصاليين التايوانيين، وعدم التدخل في السلام والاستقرار في مضيق تايوان".



من جانبه، قال ليو بينجيو السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن، معلقا على نية إرسال وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان في مايو، إن الصين تعارض بشدة هذه الزيارة وكذلك أي اتصالات رسمية بين السلطات الأمريكية والجزيرة.



وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة الالتزام بنزاهة بمبدأ الصين الواحدة، وأحكام البيانات المشتركة الأمريكية- الصينية الثلاثة، وأن تتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بطريقة متوازنة ومناسبة".



يوم أمس السبت، شهدت تايوان انتخابات رئيس إدارة الجزيرة، فاز فيها مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال. وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة إقبال الناخبين 69.8%. وحصل المذكور على 40.05% من أصوات الناخبين.



ومن المعروف أنه ويتم تحديد الفائز في هذه الانتخابات، بأغلبية بسيطة من الأصوات، ولا توجد جولة ثانية فيها.

RT