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وفاتان و3 إصابات بحادث على طريق المطار

1/14/2024 1:28:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي شخصان وأصيب 3 بحادث تصادم بين 3 مركبات على طريق المطار أمام كازية المناصير باتجاه الدوار السابع فجر اليوم الأحد وفق إدارة السير.


وقالت الإدارة لـ "الوكيل الاخباري" إن الإصابات حالتهم العامة متوسطة، مشيرة إلى أن سبب الحادث مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق إحدى المركبات.


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