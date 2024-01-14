وفاتان و3 إصابات بحادث على طريق المطار

وفاتان و3 إصابات بحادث على طريق المطار
التاريخ
1/14/2024 1:28:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي شخصان وأصيب 3 بحادث تصادم بين 3 مركبات على طريق المطار أمام كازية المناصير باتجاه الدوار السابع فجر اليوم الأحد وفق إدارة السير.
وقالت الإدارة لـ "الوكيل الاخباري" إن الإصابات حالتهم العامة متوسطة، مشيرة إلى أن سبب الحادث مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق إحدى المركبات.
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