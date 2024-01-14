Sunday, 14 January 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العقبة

1/14/2024 1:28:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق العقبة قرب مركز الجمرك، ونتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة.


وأضاف مندوب الإدارة، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، انه تم نقل المصابين الى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري، وحالتهم العامة متوسطة.


ودعا المندوب مستخدمي الطرق الخارجية إلى ضرورة الالتزام التام بقواعد وأولويات المرور في ظل الظروف الجوية السائدة، وترك مسافة أمان بين المركبات، والالتزام بالسرعات المقررة، والابتعاد عن استخدام مشتتات الانتباه.

MENAFN14012024000208011052ID1107717853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث