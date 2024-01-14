3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق العقبة قرب مركز الجمرك، ونتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة.



وأضاف مندوب الإدارة، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، انه تم نقل المصابين الى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري، وحالتهم العامة متوسطة.



ودعا المندوب مستخدمي الطرق الخارجية إلى ضرورة الالتزام التام بقواعد وأولويات المرور في ظل الظروف الجوية السائدة، وترك مسافة أمان بين المركبات، والالتزام بالسرعات المقررة، والابتعاد عن استخدام مشتتات الانتباه.