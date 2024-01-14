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أمريكا ومُلهي الرعيان!

1/14/2024 1:24:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬وأنا‭ ‬أتأمل‭ ‬جولات‭ ‬المبعوثين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬غزة‭ (‬عدوان‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وأمريكا‭ ‬والغرب‭) ‬وآخر‭ ‬أولئك‭ ‬المبعوثين‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬بلينكن‮»‬‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الخامسة،‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬ما‭ ‬يصف‭ ‬حالته‭ ‬والحالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كتلك‭ ‬التغريدة‭ ‬التي‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكانت‭ ‬التغريدة‭ ‬للعراقي‭ ‬‮«‬سالم‭ ‬الجميلي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قارن‭ ‬باحترافية‭ ‬بين‭ ‬‮«‬بلينكن‮»‬‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الخامسة‭ ‬منذ‭ ‬العدوان،‭ ‬وبين‭ ‬الطائر‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬مُلهي‭ ‬الرعيان‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬المغرد‭ ‬يقول‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬طائر‭ ‬اسمه‭ (‬مُلهي‭ ‬الرعيان‭)‬،‭ ‬هذا‭ ‬الطائر‭ ‬يطير‭ ‬مسافات‭ ‬قصيرة‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و10‭ ‬أمتار،‭ ‬ويستهدف‭ ‬الرعيان‭ ‬أي‭ ‬رعاة‭ ‬الغنم،‭ ‬وعند‭ ‬ما‭ ‬يقترب‭ ‬راعي‭ ‬الغنم‭ ‬منه‭ ‬ويهم‭ ‬بإمساكه‭ ‬يقفز‭ ‬الطائر‭ ‬مسافة‭ ‬أمتار،‭ ‬ثم‭ ‬يركض‭ ‬الراعي‭ ‬خلفه‭ ‬ليمسكه‭ ‬ظنًا‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬الطير‭ ‬متعب،‭ ‬فيقفز‭ ‬الطير‭ ‬مسافة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهكذا‭ ‬تتكرر‭ ‬الحالة‭ ‬حتى‭ ‬يأخذ‭ ‬الراعي‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬غنمه‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ (‬الذئب‭) ‬ويعيث‭ ‬بالغنم‭ ‬خرابًا‭! ‬ويعلق‭ ‬المغرد‭ ‬بأن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬يمارس‭ ‬الدور‭ ‬نفسه‭! ‬إذ‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ (‬مُلهي‭ ‬العرب‭) ‬يقفز‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬العنف‭ ‬حتى‭ ‬تسحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬غزة‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬ضد‭ ‬غزة‭ ‬ومجازره‭ ‬اليومية،‭ ‬وحيث‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يتراوح‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬وأكثر‭ ‬بكثير،‭ ‬فإن‭ ‬دور‭ ‬المبعوثين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬هو‭ (‬إلهاء‭) ‬العالم‭ ‬بالتصريحات‭ ‬وإلهاء‭ ‬العرب‭ ‬تحديدًا‭ ‬في‭ ‬جولات‭ ‬متواصلة،‭ ‬حتى‭ ‬يواصل‭ ‬الكيان‭ ‬مجازره‭ ‬اليومية‭ ‬وكأن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يحدث‭! ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وعن‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬يتم‭ ‬تصريفها‭ ‬كأمر‭ ‬واقع‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬الإلهاء‭ ‬وتبادل‭ ‬الأدوار‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭! ‬وفي‭ ‬خانة‭ (‬النفاق‭ ‬السياسي‭ ‬والإنساني‭)! ‬وحيث‭ ‬يُبدي‭ ‬‮«‬بلينكن‮»‬‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الأخيرة‭ ‬رقته‭ ‬الإنسانية‭ ‬الزائفة‭ ‬تجاه‭ ‬مأساة‭ ‬المراسل‭ ‬والصحفي‭ (‬الدحدوح‭) ‬وينسى‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬يتأمل‭ ‬الأعداد‭ ‬اليومية‭ ‬والمئات‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬الذين‭ ‬يسقطون‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتدعم‭ ‬فيه‭ ‬العدوان‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭! ‬ولا‭ ‬تقبل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬كله‭! ‬بل‭ ‬وتستخدم‭ ‬‮«‬الفيتو‮»‬‭ ‬الإجرامي‭ ‬الشهير‭ ‬لأمريكا،‭ ‬وستعيد‭ ‬استخدامه‭ ‬ضدّ‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬دعوى‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وما‭ ‬ينتظره‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬قرارها‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مُلهي‭ ‬الرعيان‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬يتفوق‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬دوره‭ ‬على‭ ‬الطائر‭ ‬نفسه،‭ ‬لأنه‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬المُلهي‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الذئب‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬بنفسه‭ ‬يمارس‭ ‬أبشع‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬ضدّ‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬بيد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والدعم‭ ‬المطلق‭ ‬المقدّم‭ ‬له‭! ‬ويأكل‭ ‬الأخضر‭ ‬واليابس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ويبيد‭ ‬وينشر‭ ‬الخراب‭ ‬والموت‭ ‬والجوع،‭ ‬ويتفرج‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬على‭ ‬المجازر‭ ‬ضد‭ ‬البشر،‭ ‬وليس‭ ‬ضدّ‭ (‬الغنم‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬الطائر‭! ‬وكأنه‭ ‬يخدم‭ ‬الذئب‭ ‬الشرس‭ ‬وهو‭ ‬يفترس‭ ‬الأغنام،‭ ‬حيث‭ ‬تكاثر‭ ‬الذئاب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬القصة‭ ‬هنا‭ ‬هي‭ (‬الإلهاء‭) ‬عن‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والحقوقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬ومواصلة‭ ‬الدوس‭ ‬عليها‭! ‬وحيث‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تستعد‭ ‬كما‭ ‬يطرح‭ ‬الخبراء‭ ‬لاستخدام‭ ‬‮«‬الفيتو‭ ‬المجرم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اتخذت‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‮»‬‭ (‬قرارًا‭ ‬طارئًا‭ ‬وإلزاميًا‭) ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭!‬

ولهذا‭ ‬تأتي‭ ‬التصريحات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬المُلهية‮»‬‭ ‬للعرب‭ ‬وللعالم،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬غيرها‭ ‬تعرف‭ ‬جيدًا‭ ‬أن‭ ‬تصريحاتها‭ ‬هي‭ ‬فقط‭ ‬للاستهلاك‭ ‬العالمي‭ ‬والعربي‭ ‬إعلاميًا‭! ‬وأن‭ ‬هدفها‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬مجرم‭ ‬الحرب‭ ‬الصهيوني‭ ‬عدوانه‭ ‬ومجازره‭ ‬وإبادته‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإعطاءه‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تمديده‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬للمبعوثين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭!‬

{ ‭ ‬أمريكا‭ ‬تريد‭ (‬استعادة‭ ‬وضع‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الفلسطيني‭)! ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬مصداقيتها‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬لأي‭ ‬حلّ‭ ‬حقيقي‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭! ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬أصاب‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬اليأس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬جولات‭ ‬أو‭ ‬تصريحات‭ ‬أو‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترعاها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بأي‭ ‬حلّ‭! ‬هي‭ ‬تريد‭ ‬مواصلة‭ ‬الدور‭ ‬بأن‭ ‬تدير‭ ‬اللعبة‭ ‬كالسابق‭ ‬وتعتبر‭ (‬التصريحات‭ ‬الزائفة‭ ‬والمنافقة‭ ‬سياسيًا‭ ‬وإنسانيًا‭) ‬هي‭ ‬المهمة‭ ‬السامية‭ ‬مجددًا‭ ‬والكافية‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬الجرائم‭ ‬الصهيونية‭ ‬ضدّ‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭! ‬ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬الجولات‭ ‬المكوكية‭ ‬أو‭ ‬قفزات‭ (‬طائر‭ ‬ملهي‭ ‬الرُعيان‭) ‬الأمريكي‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إبطاء‭ ‬ردات‭ ‬الفعل‭ ‬الغاضبة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬والعالمي‭! ‬ولا‭ ‬تدرك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬كل‭ ‬الأقنعة‭ ‬وتكشف‭ ‬كل‭ ‬آليات‭ ‬الزيف‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومنظمات‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الغربي‭ ‬الاستعماري‮»‬‭ ‬وتُعرّي‭ ‬التلاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬وآخرها‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬المطلق‭ ‬والمفتوح‭ ‬لجرائم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬رغم‭ ‬الاحتقان‭ ‬العالمي‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭!‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬طائر‭ ‬‮«‬مُلهي‭ ‬الرعيان‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬الزيف‭ ‬والخداع،‭ ‬لا‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬أيضًا‭ ‬يراه‭ (‬الذئب‭ ‬الوحشي‭ ‬الكبير‭) ‬الذي‭ ‬يقتل‭ ‬البشر‭ ‬ويلتهم‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬بشهية‭ ‬لا‭ ‬تكلّ‭ ‬ولا‭ ‬تملّ‭!‬

لقد‭ ‬سقطت‭ ‬كل‭ ‬الأقنعة‭ ‬تحت‭ ‬أقدام‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬العالم‭ ‬بصموده،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬أيقونة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المظلومية‭ ‬وطلب‭ ‬الحرية‭ ‬والعدالة،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬تجاه‭ ‬أي‭ ‬قضية‭ ‬تحولت‭ ‬بجدارة‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬وأحراره‭!‬

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