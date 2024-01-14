النفط يرتفع 1 بالمئة مع تجنب الناقلات البحر الأحمر

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 بالمئة يوم الجمعة مع تحويل المزيد من ناقلات النفط مسارها من البحر الأحمر بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن. وارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 78.29 دولارا للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 72.68 دولارا. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات التحويل إلى زيادة التكلفة والوقت الذي يستغرقه نقل النفط، إلا أن الإمدادات لم تتأثر بعد، كما أشار المحللون وخبراء الصناعة، مما خفف بعض المكاسب السابقة في الأسعار. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض برنت 0.5 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 1.1 بالمئة. وفي وقت سابق من الأسبوع، أثارت التخفيضات الحادة في الأسعار من قبل المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، المخاوف بشأن الإمدادات. وقال محللون إنه على الرغم من أن تراجع الشحن عبر البحر الأحمر يخلق مشكلات في نقل بعض إمدادات الخام، إلا أن التأثير على أسواق النفط الفعلية حتى الآن ضئيلًا للغاية. وتزداد المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتسع مما يعطل إمدادات النفط. كما سيؤدي تحويل مسار الناقلات حول جنوب إفريقيا أيضًا إلى رفع أسعار الشحن حيث تسلك السفن طرقًا أطول. ويمثل البحر الأحمر، وهو طريق رئيسي بين أوروبا وآسيا، حوالي 15 بالمئة من حركة الشحن في العالم.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر مع وفرة المخزونات
تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثامن على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، حيث استمرت مستويات التخزين المرتفعة في كل من أوروبا وشمال شرق آسيا في التأثير على الأسعار. انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا بنسبة 10 بالمئة تقريبًا ليصل إلى 10.10 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 11.20 دولارًا الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو. وفي أوروبا، قال محللون إن الانخفاض في أسواق الغاز استمر مع بقاء المخزونات مرتفعة خلال الفترة الحالية من موسم التدفئة. ودفع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال المستوردين الآسيويين، وغالبيتهم من الصين والهند، إلى شراء شحنات فورية هذا الأسبوع، على الرغم من أن الطلب الصيني قد يتراجع مع اقتراب عطلة السنة القمرية الجديدة في منتصف فبراير. وبلغت مخزونات الغاز الطبيعي المسال التي تحتفظ بها مرافق الطاقة الرئيسية في اليابان 2.51 مليون طن متري، وهذا أعلى بنسبة 24 بالمئة من متوسط الخمس سنوات، من 2018 إلى 2022. وفي أوروبا، وعلى الرغم من الطقس البارد، استمرت أسعار الغاز في الانخفاض، مع ازدياد ثقة المستثمرين بأن موجة البرد ستنتهي قريبًا، وأن المخزونات جيدة بما يكفي لتلبية بقية الطلب في فصل الشتاء.
إعداد: مؤسسة العطية.
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