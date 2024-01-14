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لوب يستمتع بيوم الراحة في رالي داكار بعد فوزه بالمرحلة الثانية
نجم فريق البحرين ريد إكستريم في صعود مستمر بعد
تحطم آمال العطية في تسجيل هاتريك
الرياض، المملكة العربية السعودية: 13 يناير 2024: مع وصول رالي داكار إلى منتصف الطريق في المملكة العربية السعودية، تمكن سيباستيان لوب من الاستمتاع بيوم الراحة في جدة بعد فوزه في المرحلة الثانية لفريق البحرين ريد إكستريم والتي شهدت من الدراما في الربع الخالي.
وأكمل لوب وملاحه فابيان لوركين في سيارة برودرايف هانتر الجزء الثاني من مرحلة كرونو الجديدة التي استمرت يومين متقدما بفارق دقيقتين وثانية واحدة على متصدر الرالي كارلوس ساينز في سيارة أودي.
وكانت هذه المرحلة الخامسة والعشرون التي حققها لوب خلال مشاركاته في رالي داكار، مما جعله يتساوى مع الياباني هيروشي ماسوكا باعتباره سادس أكثر السائقين فوزاً بالمراحل في أكبر حدث للراليات في العالم.
وبينما صعد لوب مرة أخرى إلى المركز الثالث في الترتيب العام، تحطمت آمال ناصر العطية في استكمال ثلاثية انتصاراته (هاتريك) في رالي داكار عندما أوقفت مشاكل ميكانيكية سيارة السائق القطري برودرايف هانتر لأكثر من ساعتين و40 دقيقة في طريقه من المخيم الليلي المؤقت إلى بداية المرحلة.
ويستأنف الرالي صباح الغد بمرحلة مسافتها 483 كم إلى الدوادمي، حيث يتقدم ساينز بفارق 20 دقيقة و21 ثانية على زميله في فريق أودي ماتياس إكستروم، ويتجه نحو نهاية الحدث في ينبع يوم الجمعة المقبل.
ويبعد لوب، وصيف العطية في العامين الماضيين 9 دقائق من المركز الثاني مرة أخرى، وهو مصمم على تقديم أداء أفضل هذه المرة. ومع بقاء ست مراحل، لا يحتاج إلى التذكير بأن هذه نفس عدد المراحل التي فاز بها على التوالي ليحقق رقماً قياسياً في داكار العام الماضي.
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