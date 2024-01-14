بعد نجاح العرض الخاص بالرياض.. فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف يعرض الآن في السعودية.

(MENAFN
- Global Advertising) أُقيم الخميس الماضي العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" في سينما فوكس سنشري كورنر بالعاصمة السعودية الرياض، في أولى جولاته خارج مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار الأيام القليلة الماضية. وبحضور عدد كبير من صناع وأبطاله على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد العوضي، وعصام السقا، وبيومي فؤاد، وزينة، محمد رضوان، محمود حافظ ومخرج العمل خالد يوسف، وشهد العرض الخاص حضوراً كبيراً من الجمهور السعودي.
وحظي الفيلم بإعجاب الجمهور السعودي الذي استقبل أبطال الفيلم ومخرج العمل بترحيب كبير، ومن المقرر أن يعرض فيلم الإسكندراني في عدد من الدول العربية من بينها الامارات وتونس والمغرب بالتزامن مع عرضه في المملكة العربية السعودية.
وتصدر فيلم الإسكندراني الذي يُعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، قائمة الإيرادات في دور العرض السينمائية الأسبوع الماضي، ومازال العمل محافظًا على صدارته بدور العرض.
ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان، والفنان القدير حسين فهمي، وهو من إخراج خالد يوسف وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.
الإسكندراني يدور في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله أحمد العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، كما تجمعه قصة حب بزينة التي تقدم دور قمر، كما يدخل في خلافات مع بيومي فؤاد، وتسيطر مشاهد الأكشن على الأحداث، أما حسين فهمي؛ فيظهر بشخصية الخواجة يورغو وهو شخص يوناني.
MENAFN14012024004361009251ID1107717798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.