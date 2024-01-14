MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا) -تمكن فريق طبي متخصص في المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، من إجراء عملية فصل التصاق الأصابع الكامل المركب لطفلة كانت تعاني من التصاق الأصابع الخلقي في كلتا اليدين وتبلغ من العمر سنة وأربعة أشهر.والفريق الطبي المكوّن من أخصائي جراحة التجميل والترميم، وطبيب جراحة، وأطباء تخدير، إضافةً إلى طاقم فنيي العمليات، أجرى عملية فصل الالتصاق في اليد اليمنى للطفلة، والتي كانت تعاني من التصاق كامل للإصبع مع التحام في العظم، حيث استغرق إجراء العملية ما يقارب الساعتين ونصف، فيما خرجت الطفلة بصحة جيدة في اليوم ذاته.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية، حيث سيتم جدولة عملية أخرى للطفلة خلال الأسابيع المقبلة لفصل الالتصاق في اليد اليسرى.

--(بترا)

ل م

10/01/2024 00:14:15

