المستشفى الميداني الأردني نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا) -تمكن فريق طبي متخصص في المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، من إجراء عملية فصل التصاق الأصابع الكامل المركب لطفلة كانت تعاني من التصاق الأصابع الخلقي في كلتا اليدين وتبلغ من العمر سنة وأربعة أشهر.والفريق الطبي المكوّن من أخصائي جراحة التجميل والترميم، وطبيب جراحة، وأطباء تخدير، إضافةً إلى طاقم فنيي العمليات، أجرى عملية فصل الالتصاق في اليد اليمنى للطفلة، والتي كانت تعاني من التصاق كامل للإصبع مع التحام في العظم، حيث استغرق إجراء العملية ما يقارب الساعتين ونصف، فيما خرجت الطفلة بصحة جيدة في اليوم ذاته.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية، حيث سيتم جدولة عملية أخرى للطفلة خلال الأسابيع المقبلة لفصل الالتصاق في اليد اليسرى.
--(بترا)
ل م
10/01/2024 00:14:15
MENAFN14012024000117011021ID1107717788
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