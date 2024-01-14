واشنطن: المرشح الجمهوري المناهض لترمب ينسحب من السباق الرئاسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 11 كانون الثاني (بترا)- أعلن المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري كريس كريستي المناهض للرئيس السابق دونالد ترمب مساء أمس الأربعاء، عن انسحابه من السباق الرئاسي في ظلّ شعبيته المتواضعة في استطلاعات الرأي.
وبحسب واشنطن بوست، جاءت هذه الخطوة قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا.
وتدشّن هذه الانتخابات سباقاً جمهورياً يطغى عليه الرئيس السابق ترمب.
وقال كريستي في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيو هامشير "سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة".
وكريستي (61 عاماً)، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كان من مؤيّدي ترمب لكنّه أصبح من أشدّ منتقديه الجمهوريين.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
11/01/2024 07:10:44
MENAFN14012024000117011021ID1107717786
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