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واشنطن: المرشح الجمهوري المناهض لترمب ينسحب من السباق الرئاسي

1/14/2024 12:59:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 11 كانون الثاني (بترا)- أعلن المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري كريس كريستي المناهض للرئيس السابق دونالد ترمب مساء أمس الأربعاء، عن انسحابه من السباق الرئاسي في ظلّ شعبيته المتواضعة في استطلاعات الرأي.
وبحسب واشنطن بوست، جاءت هذه الخطوة قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا.
وتدشّن هذه الانتخابات سباقاً جمهورياً يطغى عليه الرئيس السابق ترمب.
وقال كريستي في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيو هامشير "سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة".
وكريستي (61 عاماً)، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كان من مؤيّدي ترمب لكنّه أصبح من أشدّ منتقديه الجمهوريين.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
11/01/2024 07:10:44

MENAFN14012024000117011021ID1107717786

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