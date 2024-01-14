تعطل مولدات شركة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن مولدات شركة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات، تعطلت، واشتعلت النيران في جميع مولداتها الأربعة.

وتضم هذه المحطة أربعة مولدات رئيسة تستخدم لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إنها لم تتأكد من الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بوظائف المحطة، لكن هناك مخاوف بشأن قدرة المحطة على توفير الكهرباء في المستقبل.

واشارت إلى أن قطاع غزة يعاني منذ تشرين الأول جراء انقطاع التيار الكهربائي، بعد أن قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء، واستنفدت احتياطيات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأوضحت أن قطع الاتصالات والوقود يعيق بشكل كبير جهود مجتمع المساعدات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة والاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

-- (بترا)

م د/ف ج

11/01/2024 07:07:50

