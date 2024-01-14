تعطل مولدات شركة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن مولدات شركة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات، تعطلت، واشتعلت النيران في جميع مولداتها الأربعة.
وتضم هذه المحطة أربعة مولدات رئيسة تستخدم لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء قطاع غزة.
وقالت الأمم المتحدة إنها لم تتأكد من الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بوظائف المحطة، لكن هناك مخاوف بشأن قدرة المحطة على توفير الكهرباء في المستقبل.
واشارت إلى أن قطاع غزة يعاني منذ تشرين الأول جراء انقطاع التيار الكهربائي، بعد أن قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء، واستنفدت احتياطيات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
وأوضحت أن قطع الاتصالات والوقود يعيق بشكل كبير جهود مجتمع المساعدات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة والاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/01/2024 07:07:50
MENAFN14012024000117011021ID1107717785
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