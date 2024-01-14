إسرائيل قصفت سيارة إسعاف تحمل جرحى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، باستشهاد أربعة من أفراد طاقم الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجريحين عندما قُصفت سيارة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "عرّضت حياة المدنيين لخطر جسيم من خلال إصدار أوامرها للسكان من مختلف أنحاء وسط غزة بالانتقال إلى دير البلح، مع استمرارها في شن غارات جوية على المدينة.
وأشارت المفوضية إلى أن قوات الاحتلال قصفت، أمس الاربعاء، مبنى سكنيًا أمام مستشفى الأقصى، بالإضافة إلى سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وبحسب التقرير، أدت الغارات إلى استشهاد 13 فلسطينيًا، فيما دفعت شدة الضربات العديد من الطواقم الطبية إلى إخلاء المستشفى، على الرغم من الحاجة الكبيرة للرعاية الطبية نتيجة استمرار الضربات الاسرائيلية.
وقال التقرير إن هناك ثلاثة مستشفيات في دير البلح وخان يونس، وهي الأقصى، وناصر، وغزة الأوروبي، معرضة لخطر الإغلاق بسبب صدور أوامر الإخلاء في المناطق المجاورة واستمرار القصف في مكان قريب.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/01/2024 07:05:06
MENAFN14012024000117011021ID1107717784
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