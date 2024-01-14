إسرائيل قصفت سيارة إسعاف تحمل جرحى

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، باستشهاد أربعة من أفراد طاقم الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجريحين عندما قُصفت سيارة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "عرّضت حياة المدنيين لخطر جسيم من خلال إصدار أوامرها للسكان من مختلف أنحاء وسط غزة بالانتقال إلى دير البلح، مع استمرارها في شن غارات جوية على المدينة.

وأشارت المفوضية إلى أن قوات الاحتلال قصفت، أمس الاربعاء، مبنى سكنيًا أمام مستشفى الأقصى، بالإضافة إلى سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبحسب التقرير، أدت الغارات إلى استشهاد 13 فلسطينيًا، فيما دفعت شدة الضربات العديد من الطواقم الطبية إلى إخلاء المستشفى، على الرغم من الحاجة الكبيرة للرعاية الطبية نتيجة استمرار الضربات الاسرائيلية.

وقال التقرير إن هناك ثلاثة مستشفيات في دير البلح وخان يونس، وهي الأقصى، وناصر، وغزة الأوروبي، معرضة لخطر الإغلاق بسبب صدور أوامر الإخلاء في المناطق المجاورة واستمرار القصف في مكان قريب.

-- (بترا)

م د/ف ج

11/01/2024 07:05:06

