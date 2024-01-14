الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 648 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 648 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 54 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إنه ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد ما لا يقل عن 23357 فلسطينيًا في غزة، وأصيب 59410 فلسطينيًا معظمهم من النساء والاطفال.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد الشهداء الى 331 شهيدا فلسطينيا، بينهم 84 طفلا، فيما بلغ عدد المٌصابين بجروح مختلفة، 4148 فلسطينيًا، من بينهم 627 طفلًا.

-- (بترا)

م د/ف ج

11/01/2024 07:02:54

