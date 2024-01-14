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الأمم المتحدة: القطاع الصحي في غزة يتعرض للاختناق ببط

1/14/2024 12:59:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الثاني (بترا)- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفث إن القطاع الصحي في غزة يتعرض للاختناق ببطء مع استمرار تعرض المستشفيات لإطلاق النار.
وتساءل غريفث ماذا يحدث عندما ينهار النظام الصحي؟ مردفا "لا تستطيع الأمهات الحوامل ولادة أطفالهن بأمان، ولا يمكن للأطفال الحصول على اللقاحات، ولا يستطيع المرضى والجرحى الحصول على العلاج: الناس يموتون"، مشددا على أن هذه "الحرب يجب أن تنتهي".
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 15 من أصل 36 مستشفى في غزة تعمل بشكل جزئي؛ تسعة في الجنوب وستة في الشمال.
وتقدم المستشفيات في الشمال خدمات محدودة في مجال رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ، إلا أنها تواجه تحديات مثل نقص الكوادر الطبية، بما في ذلك الجراحون المتخصصون، وجراحو الأعصاب، وطواقم العناية المركزة، فضلاً عن نقص الإمدادات الطبية، والحاجة الماسة للوقود والغذاء ومياه الشرب.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/01/2024 07:00:59

MENAFN14012024000117011021ID1107717782

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