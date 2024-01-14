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مجلس الأمن يطالب بوقف الهجمات على السفن التجارية بالبحر الأحمر

1/14/2024 12:59:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الثاني (بترا)- اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، قرارا يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر .
وطالب القرار الذي حمل حمل الرقم 2722، بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وأيدت القرار 11 دولة عضو وصوتت بالامتناع عليه 4، هي روسيا والصين والجزائر وموزامبيق.
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/01/2024 06:59:03

MENAFN14012024000117011021ID1107717781

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