أجواء ماطرة وباردة في أغلب المناطق اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- يطرأ اليوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب "التقرير"، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المنطقة الشرقية، قد تكون الهطولات لفترات محدودة غزيرة أحيانا، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات، مع بقاء الفرصة لأمطار متقطعة في شمال المملكة، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

اما السبت، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 5، وفي مرتفعات الشراة 7 - 4، وفي مناطق البادية 15 - 7، وفي مناطق السهول 11 - 7، وفي الأغوار الشمالية 20 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 11، وفي البحر الميت 21 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

11/01/2024 06:56:37

