الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا خلال 24 ساعة الماضية
التاريخ
1/14/2024 12:59:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء مقتل 9 من ضباطه وجنوده، وإصابة 27 آخرين في المعارك الدائرة في غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 21:37:57
MENAFN14012024000117011021ID1107717774
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