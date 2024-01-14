الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا خلال 24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء مقتل 9 من ضباطه وجنوده، وإصابة 27 آخرين في المعارك الدائرة في غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 21:37:57