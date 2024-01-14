الأونروا: عدد النازحين في غزة بلغ 1.9 مليون شخص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، إن عدد النازحين في غزة بلغ 1.9مليون، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان في جميع أنحاء القطاع.
وأضافت الوكالة أن ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لها في قطاع غزة.
وأوضحت أن 150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقها؛ بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية بالمنطقة الوسطى وخان يونس جنوبا.
وأشارت "الأونروا" إلى أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية بلغ 146.
--(بترا)
رصد /ف ق/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 21:34:59
MENAFN14012024000117011021ID1107717773
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