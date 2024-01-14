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الأونروا: عدد النازحين في غزة بلغ 1.9 مليون شخص

1/14/2024 12:59:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، إن عدد النازحين في غزة بلغ 1.9مليون، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان في جميع أنحاء القطاع.
وأضافت الوكالة أن ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لها في قطاع غزة.
وأوضحت أن 150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقها؛ بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية بالمنطقة الوسطى وخان يونس جنوبا.
وأشارت "الأونروا" إلى أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية بلغ 146.
--(بترا)
رصد /ف ق/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 21:34:59

MENAFN14012024000117011021ID1107717773

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