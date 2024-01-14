المركز الإسلامي يكرم فتاة من ذوي متلازمة داون لفوزها بالأولمبياد الخاص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- كرمت جمعية المركز الإسلامي الخيرية الفتاة نجد الهنداوي، وهي من ذوي متلازمة داون، لفوزها بالأولمبياد الخاص الأردني وعلى مستوى الشرق الأوسط.
ونجد من ذوي متلازمة داون المتميزين الذين استفادوا من البرنامج الصحي والغذائي لذوي متلازمة داون الذي طوره المستشفى الاسلامي على مستوى الأردن وعدد من الدول العربية وذلك بمتابعة ودعم من المستشفى الإسلامي.
وسلم رئيس جمعية المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات التكريم للاعبة الهنداوي، بحضور اخصائي التغذية العلاجية المتخصصة، الدكتور باسم أبو بكر، وممثلة قسم العلاقات العامة في المستشفى الإسلامي، إيمان وشاح.
يشار إلى أن المستشفى الإسلامي يمتاز على مستوى المنطقة بالرعاية الصحية المتكاملة الغذائية والنفسية والجسدية لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل صحتهم وسلامتهم ودمجهم في المجتمع الأردني وتقديم العديد من الامتيازات لهم.
--(بترا)
ن ع/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 21:17:41
MENAFN14012024000117011021ID1107717772
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