Sunday, 14 January 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركز الإسلامي يكرم فتاة من ذوي متلازمة داون لفوزها بالأولمبياد الخاص

1/14/2024 12:59:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- كرمت جمعية المركز الإسلامي الخيرية الفتاة نجد الهنداوي، وهي من ذوي متلازمة داون، لفوزها بالأولمبياد الخاص الأردني وعلى مستوى الشرق الأوسط.
ونجد من ذوي متلازمة داون المتميزين الذين استفادوا من البرنامج الصحي والغذائي لذوي متلازمة داون الذي طوره المستشفى الاسلامي على مستوى الأردن وعدد من الدول العربية وذلك بمتابعة ودعم من المستشفى الإسلامي.
وسلم رئيس جمعية المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات التكريم للاعبة الهنداوي، بحضور اخصائي التغذية العلاجية المتخصصة، الدكتور باسم أبو بكر، وممثلة قسم العلاقات العامة في المستشفى الإسلامي، إيمان وشاح.
يشار إلى أن المستشفى الإسلامي يمتاز على مستوى المنطقة بالرعاية الصحية المتكاملة الغذائية والنفسية والجسدية لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل صحتهم وسلامتهم ودمجهم في المجتمع الأردني وتقديم العديد من الامتيازات لهم.
--(بترا)
ن ع/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 21:17:41

MENAFN14012024000117011021ID1107717772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث