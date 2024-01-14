المركز الإسلامي يكرم فتاة من ذوي متلازمة داون لفوزها بالأولمبياد الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- كرمت جمعية المركز الإسلامي الخيرية الفتاة نجد الهنداوي، وهي من ذوي متلازمة داون، لفوزها بالأولمبياد الخاص الأردني وعلى مستوى الشرق الأوسط.

ونجد من ذوي متلازمة داون المتميزين الذين استفادوا من البرنامج الصحي والغذائي لذوي متلازمة داون الذي طوره المستشفى الاسلامي على مستوى الأردن وعدد من الدول العربية وذلك بمتابعة ودعم من المستشفى الإسلامي.

وسلم رئيس جمعية المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات التكريم للاعبة الهنداوي، بحضور اخصائي التغذية العلاجية المتخصصة، الدكتور باسم أبو بكر، وممثلة قسم العلاقات العامة في المستشفى الإسلامي، إيمان وشاح.

يشار إلى أن المستشفى الإسلامي يمتاز على مستوى المنطقة بالرعاية الصحية المتكاملة الغذائية والنفسية والجسدية لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل صحتهم وسلامتهم ودمجهم في المجتمع الأردني وتقديم العديد من الامتيازات لهم.

--(بترا)

ن ع/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 21:17:41