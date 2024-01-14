الشريف: أبناء عجلون يثمنون مساعي القيادة الهاشمية لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 10 كانون الثاني (بترا)- أكد محافظ عجلون، الدكتور قبلان الشريف، وقوف أبناء المحافظة صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، والأجهزة الأمنيه لحماية الوطن، مثمنين جهود جلالته على المستويين الإقليمي والدولي لوقف عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وأضاف، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي في عجلون بحضور مدير الشرطة العميد وصفي العزام، أن الأردن كان وعلى الدوام الداعم للقضية الفلسطينية، مبينا أنه وبهمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب استطاع تجاوز التحديات التي واجهت الوطن وسط محيط ملتهب.

وقال الشريف إن محافظة عجلون تحظى باهتمام ورعاية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، مشيرا إلى المبادرات والمكارم الملكية والإنجازات التي تحققت في عهد جلالته في مختلف المناحي.

وأكد أهمية ودور المدارس في بناء وإعداد الأجيال وتسليحها بالعلم والمعرفة والقيم النبيلة التي تعمق الولاء والانتماء للوطن والقيادة، داعيا إلى استثمار كل ما هو ممكن من قبل المجلس للتصدي للقضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع كالمخدرات والجرائم الإلكترونية والسير، والإشاعة التي تضر بالنسيج الوطني والسلم المجتمعي.

من جهته، قال رئيس المجلس، الزميل علي القضاة، إن فلسفة التربية والتعليم تقوم على الانفتاح على المجتمع المحلي وتغير المفاهيم لتكون المدرسة بمثابة مجتمع مصغر يشكل بجموعه وحدة اجتماعية تجمعها عادات وتقاليد وقيم وأهداف مشتركة.

--(بترا)





ع ف/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 21:05:23