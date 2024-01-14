الصحة العالمية تلغي مهمة لمساعدات طبية في غزة بسبب مخاوف أمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 10 كانون الثاني (بترا)- ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة أخرى لتقديم مساعدات طبية كانت مقررة لغزة اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف أمنية.

ونقلت "بي بي سي" عن مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هذه هي المهمة السادسة إلى شمالي غزة التي تلغيها المنظمة الأممية؛ نظرا لعدم الموافقة على طلبات الزيارة أو الحصول على ضمانات أمنية منذ زيارتها الأخيرة في 26 كانون الأول الماضي.

ودعا غيبريسوس إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن القصف الاسرائيلي المكثف والقيود المفروضة على الحركة وشُح الوقود وانقطاع خدمات الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية والشركاء الوصول إلى المحتاجين".

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 21:01:42