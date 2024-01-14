الصحة العالمية تلغي مهمة لمساعدات طبية في غزة بسبب مخاوف أمنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 10 كانون الثاني (بترا)- ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة أخرى لتقديم مساعدات طبية كانت مقررة لغزة اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف أمنية.
ونقلت "بي بي سي" عن مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هذه هي المهمة السادسة إلى شمالي غزة التي تلغيها المنظمة الأممية؛ نظرا لعدم الموافقة على طلبات الزيارة أو الحصول على ضمانات أمنية منذ زيارتها الأخيرة في 26 كانون الأول الماضي.
ودعا غيبريسوس إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن القصف الاسرائيلي المكثف والقيود المفروضة على الحركة وشُح الوقود وانقطاع خدمات الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية والشركاء الوصول إلى المحتاجين".
--(بترا)
رش/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 21:01:42
MENAFN14012024000117011021ID1107717770
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