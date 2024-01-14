الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 كانون الثاني (بترا)- أيدت الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
جاء ذلك في تصريحات أمين عام الجامعة، أحمد أبوالغيط، للصحفيين اليوم الأربعاء، والذي أكد فيها تطلعه إلى "حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني".
وأعرب أبو الغيط عن شكره لجنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار، مؤكدا دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب إفريقي بكل السُبل الممكنة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للجامعة، جمال رشدي، أن الأمين العام وجّه المسؤولين بالأمانة العامة لمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني.
وأضاف رشدي أن القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة.
وتطلع إلى صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجلٍ ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 21:00:49
MENAFN14012024000117011021ID1107717768
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