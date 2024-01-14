الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 كانون الثاني (بترا)- أيدت الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

جاء ذلك في تصريحات أمين عام الجامعة، أحمد أبوالغيط، للصحفيين اليوم الأربعاء، والذي أكد فيها تطلعه إلى "حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني".

وأعرب أبو الغيط عن شكره لجنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار، مؤكدا دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب إفريقي بكل السُبل الممكنة.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للجامعة، جمال رشدي، أن الأمين العام وجّه المسؤولين بالأمانة العامة لمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني.

وأضاف رشدي أن القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة.

وتطلع إلى صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجلٍ ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 21:00:49