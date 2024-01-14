سيلينا غوميز تثير ضجة بأقصر استراحة من منصات التواصل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أثارت الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز ضجة على الإنترنت، بعد أخذها أقصر استراحة ممكنة من منصات التواصل الاجتماعي.
و يعلن المشاهير لمتابعيهم في كثير من الأحيان التوقف عن استخدام منصات التواصل لفترة من الوقت، سواء كان ذلك للتخلص من ضغط هذه الوسائل عبر الذهاب إلى مكان لا إنترنت فيه، أو لأسباب شخصية أخرى، ويمكن أن يمتد ذلك لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر.
عودة سريعة
ولكن بعد إعلانها الإحجام عن استخدام منصات التواصل، كاتبة "لقد ابتعدت عن التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت. أنا أركز على ما يهم حقاً"، لم تصمدغوميز أكثر من 24 ساعة قبل أن تعود وتنشر على إنستغرام.
إذ بعد 18 ساعة فقط، عادت غومير لتنشر قصة على موقع إنستغرام عن الطبخ مع الطباخ البريطاني غوردون رامزي، قبل أن تختفي حتى الـ"Story" السابقة عن نيتها الانفصال عن الانترنت لبعض الوقت.
غضب المعجبين
ويبدو أن بعض المعجبين شعروا بالغضب من هذا التحول السريع ووصفوه بالـ"مزعج"|، منتقدين الفنانة عبر منصات التواصل لدرجة أن شركة الطيران الإيرلندية سخرت من هذه العودة السريعة إلى إنستغرام كمن يقول "لو كان "لن أسافر مجدداً عبر رايان إير شخصاً".
وجادل البعض بأن المنشور المتعلق بالطباخ رامزي ربما تم نشره من قبل فريق التواصل الاجتماعي الخاص بـ غوميز، وليس بواسطة الفنانة نفسها، لكون أن معظم المشاهير لديهم أشخاص يتعاملون مع منشوراتهم أو جزء منها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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