سيلينا غوميز تثير ضجة بأقصر استراحة من منصات التواصل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثارت الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز ضجة على الإنترنت، بعد أخذها أقصر استراحة ممكنة من منصات التواصل الاجتماعي.

و يعلن المشاهير لمتابعيهم في كثير من الأحيان التوقف عن استخدام منصات التواصل لفترة من الوقت، سواء كان ذلك للتخلص من ضغط هذه الوسائل عبر الذهاب إلى مكان لا إنترنت فيه، أو لأسباب شخصية أخرى، ويمكن أن يمتد ذلك لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر.

عودة سريعة

ولكن بعد إعلانها الإحجام عن استخدام منصات التواصل، كاتبة "لقد ابتعدت عن التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت. أنا أركز على ما يهم حقاً"، لم تصمدغوميز أكثر من 24 ساعة قبل أن تعود وتنشر على إنستغرام.

إذ بعد 18 ساعة فقط، عادت غومير لتنشر قصة على موقع إنستغرام عن الطبخ مع الطباخ البريطاني غوردون رامزي، قبل أن تختفي حتى الـ"Story" السابقة عن نيتها الانفصال عن الانترنت لبعض الوقت.

غضب المعجبين

ويبدو أن بعض المعجبين شعروا بالغضب من هذا التحول السريع ووصفوه بالـ"مزعج"|، منتقدين الفنانة عبر منصات التواصل لدرجة أن شركة الطيران الإيرلندية سخرت من هذه العودة السريعة إلى إنستغرام كمن يقول "لو كان "لن أسافر مجدداً عبر رايان إير شخصاً".

وجادل البعض بأن المنشور المتعلق بالطباخ رامزي ربما تم نشره من قبل فريق التواصل الاجتماعي الخاص بـ غوميز، وليس بواسطة الفنانة نفسها، لكون أن معظم المشاهير لديهم أشخاص يتعاملون مع منشوراتهم أو جزء منها على وسائل التواصل الاجتماعي.



