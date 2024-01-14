وفاتان وإصابات بحادث تصادم على طريق المطار

MENAFN - Khaberni) خبرني - توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون وصفت إصابة أحدهم بالخطرة، فجر الأحد، نتيجة حادث تصادم بين مركبتين وشاحنة على طريق المطار، قرب جسر مرج الحمام.

وقامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء الإصابات والوفاتين، إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

وتؤكد دائما إدارة السير ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتفقد التجهيزات الفنية للمركبة والقيادة بحذر، والابتعاد عن السرعات، واستخدام الهاتف النقال.

ونوه مندوب إدارة السر على جاهزية كوادر السير للتعامل مع المنخفض الجوي وهطول الأمطار من خلال وضع خطة شاملة، داعيا المواطنين عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 بحال دعت الحاجة لأي مساعدة.