مجلس العاصمة يناقش مشاريع 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان10كانون الثاني(بترا)- عقد مجلس محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة المشاريع التي طرحت خلال 2023، وكيفية صرف المبالغ المالية المستحقة للعطاءات التي تم إنجازها.

واستعرض رئيس المجلس المهندس أحمد العبداللات، في الجلسة التي عقدت بقاعة عمان في المدينة الرياضية، المشاريع التي طرحها المجلس خلال العام الماضي، ونسب الإنجاز التي تحققت، مشيرا إلى أن موازنة محافظة العاصمة البالغة نحو 18 مليون دينار لا تكفي لتنفيذ المشاريع التنموية المناسبة بمختلف ألوية العاصمة.

وبين العبداللات أن عدد المشاريع التي طرحت في العام الماضي بلغت 228 مشروعا، موضحا بأن نسبة الإنجاز من هذه المشاريع بلغت 55 بالمئة، بقيمة 9 ملايين دينار تقريبا من أصل نحو 18 مليون دينار.

ولفت العبداللات إلى وجود قصور في القانون المالي لمجالس المحافظات يحول دون تدوير الموازنات واستغلالها على الوجه الأمثل.

وناقش أعضاء المجلس المشاريع التي أحالها المجلس خلال العام الماضي، لافتين إلى أهم المعيقات التي حالت دون التمكن من تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الأخرى.

وطالبوا الحكومة بتنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تنعكس على أهالي العاصمة وتسهم بالتخفيف من حدة الفقر والبطالة.

--(بترا)

ن ع/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 20:56:24