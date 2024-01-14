مجلس العاصمة يناقش مشاريع 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان10كانون الثاني(بترا)- عقد مجلس محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة المشاريع التي طرحت خلال 2023، وكيفية صرف المبالغ المالية المستحقة للعطاءات التي تم إنجازها.
واستعرض رئيس المجلس المهندس أحمد العبداللات، في الجلسة التي عقدت بقاعة عمان في المدينة الرياضية، المشاريع التي طرحها المجلس خلال العام الماضي، ونسب الإنجاز التي تحققت، مشيرا إلى أن موازنة محافظة العاصمة البالغة نحو 18 مليون دينار لا تكفي لتنفيذ المشاريع التنموية المناسبة بمختلف ألوية العاصمة.
وبين العبداللات أن عدد المشاريع التي طرحت في العام الماضي بلغت 228 مشروعا، موضحا بأن نسبة الإنجاز من هذه المشاريع بلغت 55 بالمئة، بقيمة 9 ملايين دينار تقريبا من أصل نحو 18 مليون دينار.
ولفت العبداللات إلى وجود قصور في القانون المالي لمجالس المحافظات يحول دون تدوير الموازنات واستغلالها على الوجه الأمثل.
وناقش أعضاء المجلس المشاريع التي أحالها المجلس خلال العام الماضي، لافتين إلى أهم المعيقات التي حالت دون التمكن من تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الأخرى.
وطالبوا الحكومة بتنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تنعكس على أهالي العاصمة وتسهم بالتخفيف من حدة الفقر والبطالة.
--(بترا)
ن ع/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 20:56:24
MENAFN14012024000117011021ID1107717765
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