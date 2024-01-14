4 شهداء بنيران الاحتلال حاولوا اجتياز الحدود اللبنانية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – استشهد 4 أشخاص، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاولوا التسلل من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دول (مزارع شبعا المحتلة).
وقال جيش الاحتلال إن "قوة من جيش الدفاع، التي كانت تقوم بدورية في منطقة جبل دوف، واجهت مجموعة مسلحة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".
وأضاف أن "القوة الإسرائيلية وخلال تبادل إطلاق النار وبإطلاق قذائف المدفعية وقذائف الهاون على المنطقة، تمكنت من القضاء على 4 أشخاص".
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