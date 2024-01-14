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4 شهداء بنيران الاحتلال حاولوا اجتياز الحدود اللبنانية

1/14/2024 12:59:45 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – استشهد 4 أشخاص، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاولوا التسلل من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دول (مزارع شبعا المحتلة).

وقال جيش الاحتلال إن "قوة من جيش الدفاع، التي كانت تقوم بدورية في منطقة جبل دوف، واجهت مجموعة مسلحة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف أن "القوة الإسرائيلية وخلال تبادل إطلاق النار وبإطلاق قذائف المدفعية وقذائف الهاون على المنطقة، تمكنت من القضاء على 4 أشخاص".

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