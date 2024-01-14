رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن المهام والواجبات المناطة بالجناح، بما فيها إسناد مرتبات حرس الحدود لمراقبة وضبط محاولات التسلل وتهريب المواد المخدرة على طول حدود المملكة.

وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، وسرية العمليات الجوية التابعة لوحدة الدعم الخاصة/51.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن سير العمل في تنفيذ الإنزالات الجوية للمساعدات المقدمة إلى الأهل والأشقاء في قطاع غزة، وآلية تجهيز وإسقاط صناديق المساعدات المتخصصة والمزودة بمظلات متطورة، التي تتطلب فريقاً متخصصاً بهدف إيصالها في الزمان والمكان المحددين.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتطوير منظومة سلاح الجو الملكي بما يعزز قدرة السلاح على حماية سماء الوطن والدفاع عن حدوده، وتنفيذ المهام و الواجبات المناطة به بكل احترافية وتميز.

--(بترا)

ل م/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 20:35:30