المبيضين يستعرض جهود الأردن في دعم صمود الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، ثبات موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه وقف إطلاق النار في غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

وبين المبيضين، خلال لقائه مع مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية وعدد من الكتاب الصحفيين مساء اليوم الأربعاء في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، أن القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية في العقبة اليوم، تأتي في إطار تنسيق المواقف العربية للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

واستعرض المبيضين جهود الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، إذ خصصت الحكومة بتوجيهات ملكية سامية مبلغ 3 ملايين دينار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا)، للقيام بدورها في دعم الأشقاء في قطاع غزة، إضافة إلى تخصيص مجلس الوزراء 45 ألف طن من القمح والحبوب لدعم الأهل في الضفة الغربية وجرى تسيير هذه الشحنة من خلال الشاحنات عبر جسر الملك حسين، إضافة إلى تسيير 133 شاحنة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركائها إلى قطاع غزة، إذ بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي أرسلتها الهيئة وشركاؤها إلى داخل القطاع نحو 48 ألف مستفيد.

وأضاف أن طائرات سلاح الجو الملكي التابعة للقوات المسلحة الأردنية نفذت 10 عمليات إنزال جوي للمستشفيين الميدانيين في قطاع غزة (غزة 76 والمستشفى الميداني الخاص 2 بخان يونس)، والإنزال الجوي عشية عيد الميلاد، كما بلغ عدد طائرات الإغاثة التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع شركائها سواء من القطاع الخاص والمنظمات الدولية إلى مطار العريش في مصر 38 طائرة من ضمنها طائرات الإنزال الجوي، ليصار لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح من خلال الأونروا.

وحول المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية، قال المبيضين إن المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 بخان يونس جنوبي غزة أجرى لغاية 7 من الشهر الحالي، 5734 عملية جراحية، وبلغ عدد حالات الإدخال إلى المستشفى 521، بينما بلغ العدد الكلي للمراجعين 33 ألفا و395 مراجعا، لافتا إلى أن العدد الكلي للمراجعين في (المستشفى الميداني الأردني / غزة 76) بلغ 6308 مراجعين.

وتابع أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس أجرى لغاية السابع من الشهر الحالي، 406 عمليات جراحية، و88 حالة إدخال للمستشفى، بينما بلغ العدد الكلي للمراجعين 17 ألفا و568 مراجعًا.

واستمرارا للمسار الإنساني لدعم أهالي القطاع، أشار المبيضين إلى أن مركز الحسين للسرطان استقبل 11 مصابا بمرض السرطان من غزة لتلقي العلاج خلال العام الماضي، وسيستقبل المركز نحو 300 مريض بالسرطان من قطاع غزة خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن عدد مرضى السرطان من فلسطين الذين يتلقون العلاج في المركز بلغ خلال آخر عامين 652 مريضا.

وحول التبرعات النقدية لدعم صمود الأهل في غزة، بين المبيضين أن مجموع تبرعات " تيليثون" الذي نظّمته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشميّة لدعم الأشقاء في القطاع بلغ نحو 11 مليون و200 ألف دينار أردني، إضافة إلى نحو 12 مليون وأكثر من 500 ألف دينار حصيلة التبرعات النقدية والعينية في نهاية اليوم المفتوح الذي نظمته عدد من الإذاعات الأردنية لذات الغاية.

وأوضح أن حصيلة التبرعات النقدية في نهاية اليوم المفتوح الذي نظمته عدد من الإذاعات المحلية لإنقاذ مرضى السرطان من غزة بلغت نحو 507 آلاف دينار.

وتطرق الحضور خلال اللقاء إلى جملة من القضايا المحلية وعلى رأسها الجهد الدبلوماسي الأردني في وقف الحرب على غزة، وإدانة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأكدوا أهمية دعم وإسناد موقف جلالة الملك وجهوده في حشد موقف دولي لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع تهجير الغزيين وأبناء الضفة الغربية، وإدامة إرسال المساعدات إلى فلسطين.

وشددوا على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية ودعم الجهد الدبلوماسي الأردني للتصدي لمحاولات إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

وأشادوا بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في ردع عصابات التهريب على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة.







--(بترا)





هـ أ /هـ ح

10/01/2024 20:33:54