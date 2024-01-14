ورشتان في إربد حول سرطان الثدي والسلامة العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 10 كانون الثاني (بترا)- نظم مركز شابات لواء الوسطية، غربي إربد، اليوم الأربعاء، ورشة تثقيفية حول مرض سرطان الثدي، بمشاركة فتيات وسيدات من أعضاء المركز والمجتمع المحلي.
وتحدثت المحاضرة ميمنة الدلكي، عن مرض سرطان الثدي وأنواعه وأعراضه، مبينة أن الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى من أهم استراتيجيات الوقاية من المرض، وبالتالي زيادة معدل الشفاء منه.
وأشارت إلى أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الأمر الذي يحقق نسبة شفاء تصل إلى 96 بالمئة، لافتة إلى أن أكثر من 70 بالمئة من الحالات المكتشفة كانت في المرحلتين الثالثة والرابعة، والتي تتضاءل فيها نسبة الشفاء.
من جهة أخرى، نفذ مركز شابات دير أبي سعيد في لواء الكورة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية التطوعية "المبادرون"، ورشة عمل توعوية حول السلامة العامة والإسعافات الأولية بحضور مشاركين من الفئة العمرية 12-17 عاما.
وتضمنت الورشة، التي تحدث خلالها كوادر من الشرطة المجتمعية والدفاع المدني والمعهد المروري، عرضا لأساسيات السلامة العامة وأنظمة المعهد المروري والإسعافات الأولية لحالات الحوادث على الطرق والتعامل مع المصابين.
--(بترا)
أ غ / ب ع/ هـ ح
10/01/2024 20:14:33
MENAFN14012024000117011021ID1107717762
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