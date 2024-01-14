ورشتان في إربد حول سرطان الثدي والسلامة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 كانون الثاني (بترا)- نظم مركز شابات لواء الوسطية، غربي إربد، اليوم الأربعاء، ورشة تثقيفية حول مرض سرطان الثدي، بمشاركة فتيات وسيدات من أعضاء المركز والمجتمع المحلي.

وتحدثت المحاضرة ميمنة الدلكي، عن مرض سرطان الثدي وأنواعه وأعراضه، مبينة أن الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى من أهم استراتيجيات الوقاية من المرض، وبالتالي زيادة معدل الشفاء منه.

وأشارت إلى أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الأمر الذي يحقق نسبة شفاء تصل إلى 96 بالمئة، لافتة إلى أن أكثر من 70 بالمئة من الحالات المكتشفة كانت في المرحلتين الثالثة والرابعة، والتي تتضاءل فيها نسبة الشفاء.

من جهة أخرى، نفذ مركز شابات دير أبي سعيد في لواء الكورة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية التطوعية "المبادرون"، ورشة عمل توعوية حول السلامة العامة والإسعافات الأولية بحضور مشاركين من الفئة العمرية 12-17 عاما.

وتضمنت الورشة، التي تحدث خلالها كوادر من الشرطة المجتمعية والدفاع المدني والمعهد المروري، عرضا لأساسيات السلامة العامة وأنظمة المعهد المروري والإسعافات الأولية لحالات الحوادث على الطرق والتعامل مع المصابين.

--(بترا)

أ غ / ب ع/ هـ ح

10/01/2024 20:14:33