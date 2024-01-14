الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع ابتداء من هذه الليلة وفجر يوم غد الخميس، حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.
وأكدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة، خاصة أثناء هطول الأمطار، وتشكل الضباب فوق المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية، مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سير على الأقدام.
كما دعت المديرية إلى ضرورة التعامل السليم مع وسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.
وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في مختلف أنحاء المملكة عند الحاجة.
--(بترا)
ل م/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 20:12:38
MENAFN14012024000117011021ID1107717761
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