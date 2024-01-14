الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع ابتداء من هذه الليلة وفجر يوم غد الخميس، حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة، خاصة أثناء هطول الأمطار، وتشكل الضباب فوق المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية، مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سير على الأقدام.

كما دعت المديرية إلى ضرورة التعامل السليم مع وسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.

وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في مختلف أنحاء المملكة عند الحاجة.

--(بترا)

ل م/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 20:12:38