العليا للإعمار في فلسطين تبرم اتفاقية تعاون مع الخيرية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- وقعت اللجنة العليا للإعمار في "فلسطين- الأردن"، ممثلة عن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية؛ بهدف تحقيق تعاون للإعمار في فلسطين، من خلال مشاريع تخدم ثبات، وصمود الأهل بفلسطين.

واتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع متعلقة بالإعمار بما يخدم أهلنا في فلسطين المحتلة، واستقطاب، وتنسيق التمويلات، والمنح من المؤسسات، والهيئات المانحة عربيًا، ودوليًّا؛ لإعمار، وتمويل، وتنفيذ مشاريع الإيواء العاجل لمتضرري العدوان على غزة، وعموم فلسطين.

ونصت الاتفاقية على أن تقوم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بمساعدة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين في تنفيذ وإدارة مشاريع الإعمار، والإيواء العاجل، والمساعدة في نقل الخيام، والكرفانات، والمواد، والمعدات اللازمة للإنشاءات؛ لإدخالها إلى قطاع غزة، وأن تكون الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ذراعا للإشراف، وتنفيذ مشاريع الإعمار، والإيواء العاجل التي تقوم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتمويلها.

كما تضمنت الاتفاقية العمل على تسويق مشاريع الإعمار، واستقطاب تمويلات، ومنح من الهيئات الأردنية والعربية والدولية؛ للمساهمة في تمويلها، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووقع الاتفاقية رئيس اللجنة العليا للإعمار في "فلسطين- الأردن"، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ورئيس مجلس الإدارة للهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، المهندس زهير العمري، والأمين العام، الدكتور حسين الشبلي، عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

--(بترا)

ن ن/ب ع/ هـ ح

10/01/2024 20:11:36