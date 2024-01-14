العليا للإعمار في فلسطين تبرم اتفاقية تعاون مع الخيرية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- وقعت اللجنة العليا للإعمار في "فلسطين- الأردن"، ممثلة عن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية؛ بهدف تحقيق تعاون للإعمار في فلسطين، من خلال مشاريع تخدم ثبات، وصمود الأهل بفلسطين.
واتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع متعلقة بالإعمار بما يخدم أهلنا في فلسطين المحتلة، واستقطاب، وتنسيق التمويلات، والمنح من المؤسسات، والهيئات المانحة عربيًا، ودوليًّا؛ لإعمار، وتمويل، وتنفيذ مشاريع الإيواء العاجل لمتضرري العدوان على غزة، وعموم فلسطين.
ونصت الاتفاقية على أن تقوم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بمساعدة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين في تنفيذ وإدارة مشاريع الإعمار، والإيواء العاجل، والمساعدة في نقل الخيام، والكرفانات، والمواد، والمعدات اللازمة للإنشاءات؛ لإدخالها إلى قطاع غزة، وأن تكون الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ذراعا للإشراف، وتنفيذ مشاريع الإعمار، والإيواء العاجل التي تقوم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتمويلها.
كما تضمنت الاتفاقية العمل على تسويق مشاريع الإعمار، واستقطاب تمويلات، ومنح من الهيئات الأردنية والعربية والدولية؛ للمساهمة في تمويلها، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ووقع الاتفاقية رئيس اللجنة العليا للإعمار في "فلسطين- الأردن"، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ورئيس مجلس الإدارة للهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، المهندس زهير العمري، والأمين العام، الدكتور حسين الشبلي، عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
--(بترا)
ن ن/ب ع/ هـ ح
10/01/2024 20:11:36
MENAFN14012024000117011021ID1107717758
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