تعاون استثماري بين الإمارات وكازاخستان في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان، وصندوق الثروة السيادية (سامروك كازينا)، بهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان.



وقع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات؛ ومعالي بغداد موسين، وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان؛ ومعالي نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ «سامروك كازينا».



تعد مراكز البيانات من أبرز مقومات نجاح المؤسسات والشركات، حيث تستخدم لتخزين البيانات المهمة، وتشغيل التطبيقات. وتشهد جمهورية كازاخستان التي تعتبر من أكبر اقتصادات منطقة آسيا الوسطى، نمواً كبيراً في قطاع مراكز البيانات الخاصة بها؛ ويعود ذلك لارتفاع الطلب بشكل متزايد على حلول وتقنيات موارد الحوسبة، والسياسات الحكومية التقدمية والمتغيرة، وتطورات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات في جمهورية كازاخستان نمواً إجمالياً سنوياً يقدر بـ 6.83% بين العام 2024 والعام 2028، ما يدعم نمو حجم السوق ليبلغ 416.7 مليون دولار.



وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الفعّال، وتطوير العلاقات الثنائية بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وتقترح المذكرة توفير حوافز تنافسية لدعم المبادرات ذات الصلة، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.



وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: «تجسد مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، والعمل معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في قطاع التنمية الاقتصادية. وستسهم الاستثمارات المخطط لها في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان في تعزيز ركائز بنيتها التحتية الرقمية المتنامية، بما يتيح للشركات المزيد من الفرص لتبني واكتساب مزايا الرقمنة».



وبدوره قال نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ «سامروك كازينا»: «إن إنشاء مراكز البيانات ونموها أمر مهم لتحقيق التقدم التكنولوجي في جمهورية كازاخستان، حيث إنها بمثابة المحرك الحيوي للابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يضع كازاخستان في طليعة المشهد الرقمي العالم، كما أن التطوير الإستراتيجي لمراكز البيانات يعزز القدرات المحلية، ويوفر بيئة مهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك يدعم جهودنا لجعل جمهورية كازاخستان وجهة للشركات العالمية التي تبحث عن بنية تحتية تكنولوجية قوية».





وجدير بالذكر أن صادرات جمهورية كازاخستان إلى دولة الإمارات قد بلغت 560.34 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022، كما بلغت صادرات دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان نحو 1.69 مليار دولار.

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