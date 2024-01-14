قادة الكونغرس الأمريكي يتوصلون لاتفاق يحافظ على تمويل الميزانية الاتحادية

توصل قادة الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل مارس المقبل، حسب ما قال مصدر مطلع على المفاوضات،

السبت.

يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 يناير الجاري و2 فبراير المقبل، عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.

وذكر المصدر أن مشروع القانون القصير الأجل، المعروف أيضاً باسم القرار الدائم، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 و8 مارس، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق.

ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونغرس لتجنب "الإغلاق" الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية.

أعلن الكونغرس الأمريكي الأحد الماضي اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذاً بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.

ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1,6 تريليون دولار، وقد أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيمان الديموقراطيان في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلاً في بيان إن الاتفاق "يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة".

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