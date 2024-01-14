الإكوادور.. تحرير جميع الحراس والإداريين المحتجزين لدى السجناء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وكالة السجون الوطنية في الإكوادور، السبت، أنه تم تحرير جميع حراس وموظفي السجون الذين احتجزهم نزلاءُ في سبعة سجون بالبلاد.
وكان السجناء يحتجزون الرهائن وهم 158 حارساً و20 موظفاً إدارياً منذ الاثنين، وسط تصاعد حاد في أعمال العنف بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وهنأ الرئيس دانيال نوبوا الشرطة والقوات المسلحة على نجاحهما في تحرير الحراس والموظفين في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
وقالت وكالة السجون إنه سيتم إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن عملية احتجاز الرهائن.
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