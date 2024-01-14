الإكوادور.. تحرير جميع الحراس والإداريين المحتجزين لدى السجناء

أعلنت وكالة السجون الوطنية في الإكوادور، السبت، أنه تم تحرير جميع حراس وموظفي السجون الذين احتجزهم نزلاءُ في سبعة سجون بالبلاد.

وكان السجناء يحتجزون الرهائن وهم 158 حارساً و20 موظفاً إدارياً منذ الاثنين، وسط تصاعد حاد في أعمال العنف بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وهنأ الرئيس دانيال نوبوا الشرطة والقوات المسلحة على نجاحهما في تحرير الحراس والموظفين في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة السجون إنه سيتم إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن عملية احتجاز الرهائن.

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