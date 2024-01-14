ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 منذ بدء العدوان على غزة

غزة 10 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 115، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وأعلن المكتب، اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفيين: أحمد بدير، وشريف عكاشة، وهبة العبادلة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. --(بترا) أ ش/أ ن/هـ ح 10/01/2024 19:36:22

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