ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 منذ بدء العدوان على غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 منذ بدء العدوان على غزة
التاريخ
1/14/2024 12:59:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 115، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وأعلن المكتب، اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفيين: أحمد بدير، وشريف عكاشة، وهبة العبادلة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.
--(بترا)
أ ش/أ ن/هـ ح
10/01/2024 19:36:22
MENAFN14012024000117011021ID1107717755
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