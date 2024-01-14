33 قتيلاً على الأقل في انزلاق للتربة في كولومبيا

لقي 33 شخصاً على الأقل معظمهم أطفال حتفهم من جراء انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا، وفق ما أعلنت نائبة رئيس البلاد السبت.

وكتبت فرانسيا ماركيز عبر منصة إكس: "نأسف بشدة لوفاة 33 شخصاً في هذه المأساة، غالبيتهم أطفال، حسب التقارير الأولية من المكان".

وكانت السلطات المحلية أفادت في حصيلة سابقة بسقوط 23 قتيلاً على الأقل في الانزلاق الذي وقع الجمعة.

وقالت مسؤولة في مكتب حاكم تشوكو

إن الطريق الذي يربط مدينتي ميديين وكيبدو في المنطقة أغلِق مؤقتاً لتضرره بسبب حوادث انزلاق للتربة.

وعلى الطريق نفسه قرب مدينة كارمن دي أتراتو، نزل "عدد كبير من الأشخاص" من سياراتهم للاحتماء بمنزل جرفه "للأسف" انزلاق آخر حسب المصدر نفسه الذي تحدث عن "مقتل 18 شخصاً".

وتعرضت منطقة تشوكو المطلّة على المحيط الهادئ وتضم غابة استوائية شاسعة، لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن "كل مساعدة ممكنة لتشوكو في هذه المأساة المروعة" سيتمّ توفيرها.

وأفادت الشرطة بأنها تعمل بشكل وثيق مع "مختلف هيئات الطوارئ والإنقاذ على الطريق بين ميديين وكيبدو".

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية سيارات مدمرة بسبب الطين والانهيارات الأرضية.

وبذلت فرق البحث، بما في ذلك رجال إطفاء وجنود وسكان محليون، جهوداً مضنية عبر الوحل العميق والحطام على أمل العثور على ناجين، بينما وقف الأقارب في مكان قريب، وبعضهم يبكون بشدة، والبعض الآخر يتعانقون. واستخدم رجال الإنقاذ نقالات لنقل الجثث.

وقالت السلطات إنه اعتباراً من وقت باكر السبت، تم نقل 17 جثة إلى المشارح وتعرف الطب الشرعي على خمس جثث.

واستخدم رجال الإنقاذ الكلاب البوليسية لتحديد مكان المدفونين، واستخدموا معدات الحفر لإزالة الوحل بحذر شديد.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً من جبل ينفصل ويصطدم بصف من السيارات، وسط أصوات صراخ.

وتشهد معظم مناطق كولومبيا فترة جفاف، لكن معهد الأرصاد الجوية والدراسات البيئية سبق أن حذّر من احتمال هطول أمطار غزيرة في كثير من المقاطعات المتاخمة للمحيط الهادئ والأمازون.

وأدى انزلاق للتربة في الجزء نفسه من كولومبيا في ديسمبر 2022 إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً، واحتجاز آخرين داخل مركباتهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز