جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السفير العُماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير العُماني لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، آفاق التعاون المشترك على المستويين الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.

وأكد الطباع، في بيان اليوم الأربعاء، أن الروابط التاريخية والثقافية الراسخة بين الأردن وعُمان ستعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما، مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في إيجاد بدائل للنقل البحري.

ولفت إلى توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية أخيرا، لتعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين.

بدوره، أكد العجيلي ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، الذي ما يزال دون الطموح، من خلال وضع خطة لزيادته، والاستفادة من الموارد المتوفرة في البلدين.

وقال إن الأردن يتمتع ببنية تحتية ملفتة، مما يجعلها مستقطبة للسياحة والاستثمارات، لافتا إلى دور السفارة في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي والتبادل الطلابي، مما جعل الجامعات الأردنية قبلة للعديد من الطلبة العُمانيين، الذين تجاوز عددهم 2500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات.

ودعا الطرفان إلى تفعيل دور اللجان القطاعية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص بينهما، وفتح المجال أمام الشباب الأردني للعمل في عُمان، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 91.9 مليون دولار خلال عام 2022، شكلت الصادرات منها حوالي 51.1 مليون دولار، تركزت في الأدوية والأسمدة والخضروات والمكسرات، بينما شكلت المستوردات منها حوالي 40.8 مليون دولار تركزت في البلاستيكيات و الزجاج والحديد والفولاذ.

--(بترا)

ع ن/ ف م/ هـ ح

10/01/2024 19:34:25