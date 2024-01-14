جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السفير العُماني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير العُماني لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، آفاق التعاون المشترك على المستويين الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.
وأكد الطباع، في بيان اليوم الأربعاء، أن الروابط التاريخية والثقافية الراسخة بين الأردن وعُمان ستعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما، مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في إيجاد بدائل للنقل البحري.
ولفت إلى توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية أخيرا، لتعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين.
بدوره، أكد العجيلي ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، الذي ما يزال دون الطموح، من خلال وضع خطة لزيادته، والاستفادة من الموارد المتوفرة في البلدين.
وقال إن الأردن يتمتع ببنية تحتية ملفتة، مما يجعلها مستقطبة للسياحة والاستثمارات، لافتا إلى دور السفارة في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي والتبادل الطلابي، مما جعل الجامعات الأردنية قبلة للعديد من الطلبة العُمانيين، الذين تجاوز عددهم 2500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات.
ودعا الطرفان إلى تفعيل دور اللجان القطاعية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص بينهما، وفتح المجال أمام الشباب الأردني للعمل في عُمان، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 91.9 مليون دولار خلال عام 2022، شكلت الصادرات منها حوالي 51.1 مليون دولار، تركزت في الأدوية والأسمدة والخضروات والمكسرات، بينما شكلت المستوردات منها حوالي 40.8 مليون دولار تركزت في البلاستيكيات و الزجاج والحديد والفولاذ.
--(بترا)
ع ن/ ف م/ هـ ح
10/01/2024 19:34:25
MENAFN14012024000117011021ID1107717754
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