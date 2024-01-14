الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتباراً من منتصف الليلة (الأربعاء / الخميس) في بلديات محافظات إربد، جرش، عجلون، البلقاء وحتى صباح غد الخميس.

كما أعلنت عن فتح غرف الطوارئ في بلديات محافظات الشمال والوسط، اعتبارًا من صباح غد الخميس، لتستمر حتى عصر الجمعة، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة وللتعامل مع هطولات مطرية غزيرة ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفقا للمعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية، ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.

كما أكد أن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد البؤر الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.

وأشار الدكتور العدوان إلى أن غرف الطوارئ في البلديات والمجالس تعمل على التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية وشركات الكهرباء، والأمن العام، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

وأكد على البلديات والمجالس ضرورة إعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المواطنين الذين يقطنون قرب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.

وطلب من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، وغرف الطوارئ الأخرى.

وأهاب العدوان بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارىء الرئيسية في الوزارة على أرقام الهواتف:( 4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، و فاكس رقم 4652269 06 )، وعن طريق منصة تواصل للإبلاغ و إرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

--(بترا)

ن ع/ ن ح/ هـ ح

10/01/2024 19:40:05