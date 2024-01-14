الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتباراً من منتصف الليلة (الأربعاء / الخميس) في بلديات محافظات إربد، جرش، عجلون، البلقاء وحتى صباح غد الخميس.
كما أعلنت عن فتح غرف الطوارئ في بلديات محافظات الشمال والوسط، اعتبارًا من صباح غد الخميس، لتستمر حتى عصر الجمعة، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة وللتعامل مع هطولات مطرية غزيرة ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفقا للمعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.
وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية، ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.
كما أكد أن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد البؤر الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.
وأشار الدكتور العدوان إلى أن غرف الطوارئ في البلديات والمجالس تعمل على التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية وشركات الكهرباء، والأمن العام، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).
وأكد على البلديات والمجالس ضرورة إعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا المواطنين الذين يقطنون قرب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.
وطلب من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، وغرف الطوارئ الأخرى.
وأهاب العدوان بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارىء الرئيسية في الوزارة على أرقام الهواتف:( 4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، و فاكس رقم 4652269 06 )، وعن طريق منصة تواصل للإبلاغ و إرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
--(بترا)
ن ع/ ن ح/ هـ ح
10/01/2024 19:40:05
MENAFN14012024000117011021ID1107717753
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