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3152 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

1/14/2024 12:59:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3152 طنا، منها 2108 أطنان خضار، و785 طن فواكه، و258 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 15 و40، والبندورة بين 7 و17، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و55، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
10/01/2024 19:20:55

MENAFN14012024000117011021ID1107717752

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