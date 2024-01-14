3152 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3152 طنا، منها 2108 أطنان خضار، و785 طن فواكه، و258 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 15 و40، والبندورة بين 7 و17، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و55، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
10/01/2024 19:20:55
MENAFN14012024000117011021ID1107717752
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