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سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة تحسبا للحالة الجوية المتوقعة

1/14/2024 12:59:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

وادي الأردن 10 كانون الثاني (بترا)- أعلنت سلطة وادي الأردن، عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة؛ نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة.
وقالت السلطة، في بيان اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي بدءاً من الليلة، وخلال الايام المقبلة، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود بالمملكة.
ودعت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية، داعية إلى الاتصال على الأرقام التالية في حالات الطوارئ، إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية: 0780469438، إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية: 0781110578.
--(بترا)
أ غ/رق
10/01/2024 19:18:12

MENAFN14012024000117011021ID1107717751

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