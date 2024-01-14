إعلان الفرق الفائزة بهاكثون التغيّر المناخي في معان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا) وفاء زيناتيه- أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم الأربعاء، عن الفرق الفائزة بجوائز أفضل أفكار إبداعية للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ في قطاعي المياه والزراعة في محافظة معان.

وفاز في مسابقة (هاكثون التغيّر المناخي)، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معان، ضمن مشروعه "وعد المُناخ"، 3 فرق من طلبة جامعة الحسين بن طلال.

وجاءت مقترحات المشاريع الفائزة، على النحو الآتي: "تحلية المياه سلبيا مع نظام الخلايا الشمسية الحرارية" لطالب الماجستير في تخصص هندسة الطاقة المتجددة محمد الرواجفة، و"استخلاص المياه من الهواء الرطب لري الأشجار واستصلاح الأراضي" لفريق الطلبة تخصص هندسة كيميائية، محمد فقوسة، ويحيى أبو عطية، وعبدالله دغيّم، و"الزراعة المائية" للطالبتين هبة آل سليمان تخصص علوم حياتية، وجنان عبدالقادر تخصص تمريض.

وقدّمت الفرق الفائزة عروضا لمقترحات مشاريعها التي ستنفذها على أرض الواقع، بحضور ممثلين من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منحة مالية بقيمة 45 ألف دولار لأفضل 3 مشاريع فائزة بالمسابقة؛ لمساعدتهم على تحويل الأفكار الى مشاريع ريادية تُسهم بشكل مباشر في مساعدة المجتمع على التكيّف مع تغيّر المناخ خصوصاً في قطاعي المياه والزراعة بمحافظة معان.

وهدفت المسابقة، التي استهدفت طلاب جامعات وكليات جامعية في محافظة معان، إلى دراسة احتياجات التكيّف المناخي في المحافظة، وتطوير حلول إبداعية وعملية للتكيّف مع التغيّرات المُناخية في قطاعي المياه والزراعة وتحويلها إلى مشاريع مجدية وقابلة للاستثمار.

وقدّم المشاركون في المسابقة من جامعة الحسين بن طلال، وكلية الشوبك الجامعية وكلية معان الجامعية، 62 مشروعًا مقترحًا لتقديم حلول إبداعية وعملية للتكيّف مع تغير المناخ في قطاعي المياه والزراعة، وأُجريت مراجعة لهذه المشاريع وفقًا للمعايير المعلن عنها ضمن إجراءات شفافة.

وتأهل من الـ62 مشروعا، 21 مقترحا، اختارت اللجنة الفنية المُشكّلة لدراسة المقترحات المؤهلة، 3 منها مطابقة للمعايير الفنية والمالية المطلوبة ليتم تنفيذها في محافظة معان.

وأثنت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندة أبو الحُسن، على الفرق الفائزة وأفكارهم الإبداعية للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ في قطاعي المياه و الزراعة ضمن مجتمعهم المحلي، داعية إياهم ليكونوا مثالا مُحفّزا لأقرانهم من الطلبة في هذا المجال، والسعي لاستدامة وتطوير مشاريعهم بعد تنفيذها على أرض الواقع.

من جانبها، أكّدت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ماجدة العساف، إيمان البرنامج بقوة الشباب الأردني في التنمية، ودورهم المهم في التصدّي لآثار تغيّر المناخ من خلال تطوير الحلول المبتكرة للتكيّف مع آثاره، لافتة إلى أن البرنامج يسعى لتحفيز البحث والتطوير والابتكار في الأردن من خلال عمل شراكات ما بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص لإيجاد الحلول للتحديات التنموية التي تواجه الأردن.

يشار إلى أن مشروع "وعد المُناخ" (Climate Promise)، أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى العالمي في العام 2019؛ استجابة للاحتياجات المتزايدة للدول بشأن التكيّف مع التغيّر المناخي، ويعمل المشروع مع أكثر من 120 دولة وإقليمًا للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة ومواجهة تحديات تغير المناخ، وتحويل تعهدات الدول في هذا المجال إلى أفعال.

--(بترا)





وز/رق









10/01/2024 19:08:33