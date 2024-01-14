الملك يودع الرئيسين المصري والفلسطيني لدى مغادرتهما العقبة

العقبة 10 كانون الثاني (بترا)- ودع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى مغادرتهما مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، بعد أن شاركا في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي عقدت اليوم، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات بالضفة الغربية. --(بترا) ن ح/رق 10/01/2024 19:14:00

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