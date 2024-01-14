السفير الأردني بالقاهرة ورئيس جامعة عين شمس يبحثان التعاون التعليمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 كانون الثاني (بترا)- بحث السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكات بين جامعة عين شمس والجامعات الأردنية، خاصة مراكز التحكيم مع كليات الحقوق، وتعزيز تبادل اعضاء هيئة التدريس.
وأكد العضايلة، خلال زيارته الجامعة المستوى المتقدم والاستراتيجي في العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، بتوجيه من قيادتي البلدين، لا سيما التبادل التعليمي، الذي يجسده حضور الطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية، والعدد الكبير من الطلبة المصريين في الجامعات الأردنية.
وأشاد بمستوى الجامعة المتميز، لافتاً إلى اعداد الطلبة الأردنيين الذين يدرسون فيها، خصوصاً في كليتي الطب وطب الأسنان، ومستوى التعاون المتقدم بين الجامعة والسفارة الأردنية والجهات الحكومية في قطاع التعليم العالي في الأردن.
من جانبه، أثنى زين العابدين على مستوى الشراكة والتعاون الأكاديمي مع الأردن، مثمناً ما يتميز به الطلبة الأردنيون في الجامعة من تفوقٍ والتزام أكاديمي.
والتقى السفير العضايلة، خلال الزيارة بحضور الملحق الثقافي في السفارة الأردنية الدكتور عبدالله الحراحشة، عدداً من الطلبة الأردنيين الدارسين في كليتي الطب البشري وطب الأسنان، مستمعا منهم عن أوضاعهم وشؤونهم الدراسية والملاحظات حيال كل ما يسهم في تسهيل أي صعوبات يواجهونها
وشدد على أهمية تفوق الطلبة والتزامهم الدراسي بما يعكس ما يتميز به الأردنيون من تمثيل يليق بالأردن وقيمه، مؤكداً أن أبواب السفارة مفتوحة لهم في أي وقت بالتنسيق مع الجامعة ووزارة التعليم العالي في مصر بما يخدمهم ويسهل عليهم وفق التعليمات والأسس المتبعة.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/رق
10/01/2024 18:47:47
MENAFN14012024000117011021ID1107717747
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