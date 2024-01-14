السفير الأردني بالقاهرة ورئيس جامعة عين شمس يبحثان التعاون التعليمي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 كانون الثاني (بترا)- بحث السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكات بين جامعة عين شمس والجامعات الأردنية، خاصة مراكز التحكيم مع كليات الحقوق، وتعزيز تبادل اعضاء هيئة التدريس.

وأكد العضايلة، خلال زيارته الجامعة المستوى المتقدم والاستراتيجي في العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، بتوجيه من قيادتي البلدين، لا سيما التبادل التعليمي، الذي يجسده حضور الطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية، والعدد الكبير من الطلبة المصريين في الجامعات الأردنية.

وأشاد بمستوى الجامعة المتميز، لافتاً إلى اعداد الطلبة الأردنيين الذين يدرسون فيها، خصوصاً في كليتي الطب وطب الأسنان، ومستوى التعاون المتقدم بين الجامعة والسفارة الأردنية والجهات الحكومية في قطاع التعليم العالي في الأردن.

من جانبه، أثنى زين العابدين على مستوى الشراكة والتعاون الأكاديمي مع الأردن، مثمناً ما يتميز به الطلبة الأردنيون في الجامعة من تفوقٍ والتزام أكاديمي.

والتقى السفير العضايلة، خلال الزيارة بحضور الملحق الثقافي في السفارة الأردنية الدكتور عبدالله الحراحشة، عدداً من الطلبة الأردنيين الدارسين في كليتي الطب البشري وطب الأسنان، مستمعا منهم عن أوضاعهم وشؤونهم الدراسية والملاحظات حيال كل ما يسهم في تسهيل أي صعوبات يواجهونها

وشدد على أهمية تفوق الطلبة والتزامهم الدراسي بما يعكس ما يتميز به الأردنيون من تمثيل يليق بالأردن وقيمه، مؤكداً أن أبواب السفارة مفتوحة لهم في أي وقت بالتنسيق مع الجامعة ووزارة التعليم العالي في مصر بما يخدمهم ويسهل عليهم وفق التعليمات والأسس المتبعة.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/رق

10/01/2024 18:47:47