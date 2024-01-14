تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
1/14/2024 12:59:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 10 كانون الثاني (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، تراجعه لليوم الثاني على التوالي، مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير الإقتصادية البريطانية، انخفض الاسترليني أمام العملتين عند 2716ر1 دولار، و1615ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق
10/01/2024 18:33:11
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