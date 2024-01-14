تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

لندن 10 كانون الثاني (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، تراجعه لليوم الثاني على التوالي، مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو). وحسب التقارير الإقتصادية البريطانية، انخفض الاسترليني أمام العملتين عند 2716ر1 دولار، و1615ر1 يورو. --(بترا) رش/رق 10/01/2024 18:33:11

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