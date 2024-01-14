صحة إربد: استئناف فحوصات أنزيمات الكبد بمختبر المديرية السبت المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير مديرية صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، أن مختبر المديرية المركزي سيستأنف إجراء فحوصات أنزيمات الكبد، السبت المقبل.
وأضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أن جميع الفحوصات كان يقوم بها المختبر بشكل طبيعي، ولم تتوقف باستثناء فحص أنزيمات الكبد نتيجة تعطل الجهاز.
وبين أن المديرية تعمل صيانة كل 3 أشهر لأجهزة المختبر، وأن هذا الإجراء روتيني جاء للحفاظ على ديمومة عمل الجهاز، نتيجة الضغط الذي يشهده المختبر، حيث يقوم بعمل مليون ونصف فحص مخبري سنويا.
--(بترا)
س ع/ف م/رق
10/01/2024 18:30:47
MENAFN14012024000117011021ID1107717738
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