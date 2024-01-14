صحة إربد: استئناف فحوصات أنزيمات الكبد بمختبر المديرية السبت المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير مديرية صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، أن مختبر المديرية المركزي سيستأنف إجراء فحوصات أنزيمات الكبد، السبت المقبل.

وأضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أن جميع الفحوصات كان يقوم بها المختبر بشكل طبيعي، ولم تتوقف باستثناء فحص أنزيمات الكبد نتيجة تعطل الجهاز.

وبين أن المديرية تعمل صيانة كل 3 أشهر لأجهزة المختبر، وأن هذا الإجراء روتيني جاء للحفاظ على ديمومة عمل الجهاز، نتيجة الضغط الذي يشهده المختبر، حيث يقوم بعمل مليون ونصف فحص مخبري سنويا.

--(بترا)

س ع/ف م/رق

10/01/2024 18:30:47