مطالب بالمحافظة على غابات بصيرا الطبيعية

MENAFN - Jordan News Agency)

بصيرا 10كانون الثاني (بترا)- طالب مواطنون ومهتمون بالشأن البيئي، باتخاذ إجراءات وتدابير لحماية الغابات الطبيعية في لواء بصيرا، من تبعات التغير المناخي، ومراقبة التعديات جراء التحطيب الجائر، لا سيما مع دخول الشتاء.

وقال المواطنون خالد الخوالدة، وعلي الخصبة، ومحمد السعودي، إن اللواء يحتضن غابات طبيعية في مناطق لحظة والعبر وضانا تنتشر فيها الأشجار الحرجية المعمرة وتجمعات السرو الطبيعي والبلوط والعرعر، ما يجذب السياحة الداخلية والخارجية.

وأشاروا إلى تتقلص المساحات الحرجية سنوياً جراء تأثرها بانعكاسات التغير المناخي والتحطيب والرعي وانخفاض معدلات سقوط الأمطار، مطالبين بوضع خطط وبرامج من شأنها المحافظة على ديمومة هذه المساحات الخضراء.

بدوره، أكد رئيس جمعية الغطاء الأخضر للمحافظة على البيئة والحياة البرية في الطفيلة، أحمد السعود، أن الغابات الطبيعية في محمية ضانا ولحظة وبصيرا تتعرض لحزمة من التحديات البيئية بسبب التغير المناخي إلى جانب تناقص واضح في الأشجار المعمرة، مثل البلوط واللزاب والعرعر والسرو الطبيعي.

وبين ان الغابات في مناطق الطفيلة تعاني من أخطار التحطيب والتصحر والجفاف نتيجة تراجع هطول الأمطار في السنوات الأخيرة، مطالبا الجهات المعنية بوضع خطط وبرامج لإنقاذ هذه الثروة الوطنية وحمايتها من هذه الأخطار بالإضافة إلى زراعة المساحات الفارغة من الغابات وجوانب الطرق بالأشجار، باعتبارها رئة الأرض وزينتها.

من جانبه، قال مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين، إن المديرية تنبهت للاعتداءات على الغابات خاصة الأشجار النادرة مثل العرعر والرتم والسرو والبلوط والخروب والغضا، التي تقع على مساحة 80 كيلومترا مربعا ضمن محمية ضانا للمحيط الحيوي ضمن مساحتها الكلية البالغة نحو 300 كيلو متر مربع.

وأضاف أن مديرية الزراعة كثفت بالتعاون من إدارة محمية ضانا، من جولاتها من خلال عدد من الطوافين لحماية هذه الغابات الطبيعية من التحطيب الجائر.

--(بترا)

س م/ن ح/رق

10/01/2024 18:13:35