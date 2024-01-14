اتفاقية بين اتحاد كرة الطائرة ومدارس التربية الريادية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أكدت سمو الأميرة آية بنت فيصل، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، ورئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، أهمية اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعت اليوم الأربعاء، بمدينة الحسين للشباب بين الاتحاد الأردني للكرة الطائرة ومدارس التربية الريادية.
وأعربت سمو الأميرة عن تقديرها لمدارس التربية في رعايتها للاتحاد الأردني للكرة الطائرة، مؤكدة أهمية الاتفاقية في تنفيذ برامج الاتحاد الرامية لتطوير هذه الرياضة بالمملكة.
ولفتت سموها إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاتحادات الرياضية الوطنية، ومساندة الرياضيين الأردنيين من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات والوصول بالرياضة الأردنية إلى أعلى المستويات.
من جهته، عبر نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات عن اعتزازه بهذه الشراكة التي ستمنح الاتحاد فرصة لتطبيق البرامج والخطط الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للاتحاد وتطوير رياضة كرة الطائرة الأردنية من جوانبها كافة، لا سيما المنتخبات الوطنية والأندية.
بدوره، أكد مدير عام المدارس يوسف داوود، أن قرار مدارس التربية الريادية في دعم الاتحاد يأتي في إطار الحرص الدائم على دعم الرياضة الأردنية، والمضي قدماً في خدمتها وتقديم الرعاية للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية وبطلات وأبطال الرياضة الأردنية.
واعتبر أن هذه الشراكة هدفها خدمة كرة الطائرة الأردنية، والمساهمة في تنفيذ برامج الاتحاد ورؤيته في تطوير رياضته بشكلٍ ملموس.
ويستعد الاتحاد الأردني للكرة الطائرة لاستضافة النسخة رقم 42 لبطولة الأندية العربية للرجال خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط المقبل.
--(بترا)
ض ع/م ف
10/01/2024 17:50:30
MENAFN14012024000117011021ID1107717736
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