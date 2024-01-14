اتفاقية بين اتحاد كرة الطائرة ومدارس التربية الريادية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أكدت سمو الأميرة آية بنت فيصل، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، ورئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، أهمية اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعت اليوم الأربعاء، بمدينة الحسين للشباب بين الاتحاد الأردني للكرة الطائرة ومدارس التربية الريادية.

وأعربت سمو الأميرة عن تقديرها لمدارس التربية في رعايتها للاتحاد الأردني للكرة الطائرة، مؤكدة أهمية الاتفاقية في تنفيذ برامج الاتحاد الرامية لتطوير هذه الرياضة بالمملكة.

ولفتت سموها إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاتحادات الرياضية الوطنية، ومساندة الرياضيين الأردنيين من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات والوصول بالرياضة الأردنية إلى أعلى المستويات.

من جهته، عبر نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات عن اعتزازه بهذه الشراكة التي ستمنح الاتحاد فرصة لتطبيق البرامج والخطط الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للاتحاد وتطوير رياضة كرة الطائرة الأردنية من جوانبها كافة، لا سيما المنتخبات الوطنية والأندية.

بدوره، أكد مدير عام المدارس يوسف داوود، أن قرار مدارس التربية الريادية في دعم الاتحاد يأتي في إطار الحرص الدائم على دعم الرياضة الأردنية، والمضي قدماً في خدمتها وتقديم الرعاية للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية وبطلات وأبطال الرياضة الأردنية.

واعتبر أن هذه الشراكة هدفها خدمة كرة الطائرة الأردنية، والمساهمة في تنفيذ برامج الاتحاد ورؤيته في تطوير رياضته بشكلٍ ملموس.

ويستعد الاتحاد الأردني للكرة الطائرة لاستضافة النسخة رقم 42 لبطولة الأندية العربية للرجال خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط المقبل.

--(بترا)





ض ع/م ف

10/01/2024 17:50:30