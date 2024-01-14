لجنة السياحة والتراث في الأعيان تزور الجامعة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، اليوم الاربعاء، كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية.

وأكد العين الهندي، أن السياحة في الأردن تشكل الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني؛ حيث بلغت الإيرادات السياحية لعام 2021 حوالي 1.8 مليار دينار ، وفي عام 2022 ارتفعت بشكل مضاعف لتصل 4 مليار دينار، وفي عام 2023 وصلت الى حوالي 5 مليار دينار، ما يعطي مؤشرا بالصعود المتنامي للقطاع السياحي بشكل لافت، مشيدا بمتابعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التي كان لها الدور الأكبر بما نحن عليه الآن.

وأشار بحضور الأعيان محمد الازايدة، وخير الدين هاكوز ، وعبدلله مطر، وفاضل الحمود، وميسون العتوم، إلى دور الطلبة في تمثيل القطاع السياحي بأحسن صورة، ليصبحوا سفراء لدولتهم في الدول المجاورة، وتذليل التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة، إيمانا بأن السياحة في العالم هي البترول الذي لا ينضب، كونها تشكل رافدا كبيرا في الاقتصاد الأردني.

بدوره، قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة تحرص دوما على إيجاد فرص للتواصل المباشر بين الأساتذة والطلبة في جميع القطاعات؛ ولهذا جاء لقاء اليوم للتحاور مباشرة وتحديد ما يريده قطاع السياحة من عوامل تعمل على تطويره وتأهيل الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على الدخول إلى هذا القطاع المهم والحيوي بكفاءة عالية وقدرات كبيرة.

وأكد أنّ الجامعة تعمل على وضع الخطط الدراسية المُدعّمة بمساقات تكسب الطالب مهارات متقدمة في التواصل، وتضعه في مقدمة المطلوبين للوظائف المناسبة.

بدوره، قال عميد كلية الآثار والسياحة زياد الرواظية، إن الكلية وضعت خطة لانطلاقة كبرى، تتمثل في التوسع في استحداث البرامج، مثل برنامج البكالوريوس في إدارة الضيافة، والماجستير في إدارة السياحة والضيافة المستدامة، وتطوير برنامج للدبلوم المهني في تقنيات الدلالة السياحية، بالشراكة مع كلية اللغات الأجنبية، لمعالجة مواطن الضعف القائمة حاليًّا في برامج تأهيل الأدلاء السياحيين، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى خلال العامين المقبلين.

--(بترا)

س ص/ ف م/رق

10/01/2024 17:45:47